Comienza la temporada de Termas Nieve en Copahue: aguas termales y paisajes nevados

La propuesta invernal de la localidad combina el bienestar termal y los paisajes nevados en una actividad sin igual a nivel mundial.

Este lunes comienza una nueva edición de Termas Nieve , la propuesta turística invernal que combina aguas termales y paisajes nevados a tan solo cuatro horas de la capital neuquina. De esta forma, Copahue se prepara para volver a vivir una de sus postales más impactantes con nieve y aguas de entre 36 y 40 grados.

El presidente de Termas Copahue, Matías Ramos , afirmó en LU5 que la experiencia es un fenómeno de alcance mundial y convocó a los neuquinos y el animarse a vivenciarla la temporada a partir de este lunes 29.

" Unas termas que se tapan de nieve es un fenómeno que no pasa en muchos lugares . Pasa en Islandia, pasa en Japón, y la tenemos nosotros en Copahue", señaló Ramos, destacando así la singularidad del destino dentro de la oferta turística invernal de la provincia del Neuquén.

La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener la actividad turística en un destino que, durante los meses más fríos, queda completamente atravesado por la nieve y por las condiciones propias de la alta montaña. "Venimos trabajando durante todo el año para llegar bien fino al inicio de la temporada", subrayó.

Termas nieve

La experiencia comienza en Caviahue, hasta donde se puede llegar en vehículo por ruta asfaltada. Desde allí, el traslado hacia Copahue se realiza en unidades especialmente preparadas para circular sobre nieve. Ramos explicó que el destino cuenta con un importante parque automotor compuesto por motos de nieve, camionetas adaptadas con orugas y vehículos especiales que permiten llegar hasta las termas aun cuando el paisaje está cubierto por completo.

La propuesta invita a sumergirse en aguas termales naturales mientras el paisaje cordillerano permanece cubierto por la nieve, generando una combinación poco frecuente a nivel internacional y que distingue a Neuquén dentro de la oferta turística invernal.

En cuanto a la oferta terapéutica de la temporada, el presidente de Termas Copahue detalló que estarán disponibles varios circuitos: la laguna del chancho, inmersiones en aguas sulfurosas y ferruginosas, los vapores termales -que describió como "una terapia hermosa para las vías respiratorias"- y también mascarillas y masoterapia con masajes.

Durante esta temporada estarán disponibles distintos circuitos y tratamientos termales. Entre ellos, se destaca la tradicional Laguna del Chancho, además de inmersiones sulfurosas y ferruginosas, vapores, mascarillas y masoterapia.

Termas Copahue

Si bien Copahue es reconocido internacionalmente por las propiedades medicinales de sus aguas, Ramos aclaró que en invierno la propuesta está más vinculada a la vivencia turística y sensorial que al turismo de salud tradicional. De todos modos, también pueden asistir personas con indicación médica, siempre teniendo en cuenta las condiciones propias del viaje a la montaña y la nieve.

Por su parte, en la región del Alto Neuquén, Caviahue volverá a ofrecer una de las postales más impactantes de la cordillera argentina. Ubicado a los pies del volcán Copahue y rodeado por bosques milenarios de araucarias, el centro de esquí abrió oficialmente sus puertas este sábado 27 de junio con una propuesta que combina deportes de invierno, naturaleza y actividades recreativas para toda la familia.