Nueva avenida Crouzeilles: este martes inauguran la megaobra que cambia la conexión en el Oeste de Neuquén

La avenida Crouzeilles suma 3 kilómetros de pavimento, cuatro carriles y un nuevo sistema pluvial para mejorar la conexión y el drenaje.

La ciudad de Neuquén suma desde este martes una nueva arteria estratégica para la circulación. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido inaugurarán la avenida Crouzeilles , una obra que busca transformar la movilidad en el Oeste de la capital.

La intervención contempla 3.000 metros lineales de pavimentación , con una avenida troncal de cuatro carriles y 12 metros de ancho. La obra fue financiada con fondos propios de la Municipalidad de Neuquén y la Provincia.

La nueva avenida permitirá vincular el norte y el sur de la ciudad y conectará con puntos estratégicos como Río Colorado, Punta Indio y Bajada de Maida .

Además, tendrá conexión con Plottier y la Autovía Norte, por lo que se espera que se convierta en un corredor de importancia para el tránsito cotidiano.

Desde el Municipio destacaron que la intervención apunta a reducir distancias y mejorar la circulación de miles de vecinos, en línea con el objetivo de avanzar hacia una “ciudad de los 15 minutos”.

Un canal de tres kilómetros para evitar problemas con el agua

La obra no se limita al pavimento. Uno de sus componentes más importantes está debajo de la superficie: un sistema pluvial de gran magnitud.

Sobre el costado oeste de la avenida se construyó un canal de tres kilómetros de extensión, diseñado para conducir el agua hacia el arroyo Durán.

El objetivo es resolver problemas históricos de escurrimiento y mejorar el drenaje de una amplia cuenca que conecta sectores de Plottier con la zona noroeste de Neuquén.

Una obra financiada entre Provincia y Municipio

La construcción de la avenida fue financiada íntegramente con fondos propios de la Provincia y la Municipalidad, que trabajaron de manera conjunta para concretar la intervención.

Con su inauguración, Crouzeilles se suma a la red de grandes corredores viales de la ciudad y apunta a convertirse en una vía fundamental para quienes se desplazan diariamente entre distintos sectores del Oeste, Plottier y el norte neuquino.