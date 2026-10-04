Prendieron fuego pastizales en Bella Vista y las llamas terminaron destruyendo un galpón

El fuego comenzó de manera intencional en un cañadón y se propagó rápidamente por el viento. Bomberos evitaron que alcanzara las viviendas.

Momentos de desesperación se vivieron este domingo en el barrio Bella Vista d e Centenario , cuando un fuego que habían prendido en un sector de pastizales se descontroló y comenzó a avanzar rápidamente entre las construcciones. Las llamas llegaron hasta un galpón y otra estructura, mientras los vecinos temían que el incendio alcanzara sus casas.

El episodio ocurrió después del mediodía en un cañadón ubicado en inmediaciones de las calles Agrimensor Hugo Arraga y Alfredo Palacios. Según indicaron los vecinos, un grupo de sujetos había prendido fuego en el sector, pero en pocos minutos la situación se complicó y las llamas comenzaron a extenderse.

El viento que se registraba en ese momento favoreció el avance del fuego sobre los pastizales secos. La situación generó alarma cuando las llamas comenzaron a acercarse a las casillas ubicadas en las inmediaciones.

Los vecinos reaccionaron rápidamente y dieron aviso a los bomberos. La preocupación crecía a medida que el fuego avanzaba y se acercaba a las viviendas, por lo que fue necesario desplegar un importante operativo para impedir que las llamas siguieran ganando terreno.

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Bomberos llegaron con autobomba y dos cisternas

La alerta se produjo alrededor de las 12:45. Hasta el lugar se movilizó una autobomba y dos camiones tipo cisterna, confirmó el comandante mayor Eduardo Solís.

Los bomberos trabajaron sobre el frente de fuego para detener su avance y evitar que llegara a las viviendas. El viento complicó las tareas y favoreció la propagación entre los pastizales, pero finalmente pudieron controlar la situación.

Las casas del sector no fueron alcanzadas por las llamas, aunque el incendio provocó importantes daños materiales. Un galpón terminó completamente destruido y otra estructura también resultó afectada de manera parcial.

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Intervino la Comisaría 52

Personal de la Comisaría 52 también se trasladó hasta el barrio Bella Vista para intervenir durante el operativo y acompañar las tareas desarrolladas en el sector.

Los vecinos permanecieron atentos mientras los bomberos combatían el fuego, especialmente por la cercanía de las casillas y el riesgo de que las llamas pudieran extenderse.

Además, las personas que viven en la zona señalaron que la mujer que habría iniciado el fuego no sería la primera vez que prende basura o pastizales en el sector. El antecedente generó aún más preocupación entre quienes viven cerca del cañadón.

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El incendio terminó siendo controlado antes de que alcanzara las viviendas, pero dejó un galpón con daños totales y otra construcción afectada. La rápida intervención de los vecinos, que alertaron a los bomberos cuando advirtieron el avance de las llamas, fue clave para evitar que la situación pasara a mayores.