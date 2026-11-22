En el oficialismo restará saber quién acompañará a Figueroa en la fórmula. En LLA se abrió una grieta pero es Nadia Márquez la que definirá. En el medio, Sobisch busca cerrar más acuerdos y el peronismo llegar a un consenso.

Con el calendario electoral fijado para el 14 de febrero, los partidos políticos en Neuquén ya comenzaron a delinear posibles candidaturas a gobernador , empezando por el propio mandatario provincial.

Al anunciar el jueves pasado su acuerdo electoral con Ramón Rioseco, Rolando Figueroa evitó hablar de reelección (aunque se sabe que irá por eso) y deslizó una pista respecto de cuándo la Neuquinidad podría oficializar su lista. “Seguramente será en los próximos días”, dijo e indicó que esto se hará junto a Mariano Gaido, que anunciará también ahí su candidata a sucederlo al frente del municipio capitalino (María Pasqualini).

La incógnita en el oficialismo provincial será quién acompañará en la fórmula a Figueroa como candidato/a vice, sumado a esto a la conformación de la nómina de aspirantes a la Legislatura para el período 2027-2031.

Una grieta en LLA

La Libertad Avanza convocó a internas partidarias la semana pasada, iniciando un proceso interno de selección de candidaturas para definir no sólo quién disputará la gobernación de la provincia por ese espacio sino también para el resto de los cargos en juego.

Y aclararon que el Consejo Provincial del partido llevará adelante las acciones necesarias para la compulsa electoral en la provincia y en las elecciones "municipales donde se entienda necesario participar".

Pero esta convocatoria no estuvo exenta de polémica. Lo que recriminó un sector de los libertarios, liderado por la diputada nacional Soledad Mondaca, es que ese llamado lo hizo la senadora Nadia Márquez y no la junta del partido.

Más allá de tecnicismos, lo que quedó expuesta fue una pelea en cuanto al armado de listas. La diputada nacional cuestionó el hecho de que Márquez quiera designar “a dedo” las candidaturas.

Elecciones 2027: posibles candidatos

No obstante, el armado dentro de LLA está en manos de quienes comandan el partido en Buenos Aires. Y dentro de esa mesa chica es Márquez la que pisa fuerte. De hecho, y tal como adelantó LMN en su momento, su nombre volvió a sonar como posible candidata a vice del presidente Javier Milei (ella dijo que de darse esa posibilidad no podrá rechazarla), además de haber sido designada como integrante del Consejo de la Magistratura.

El viernes, La Libertad Avanza realizó un congreso partidario en Neuquén para definir la estrategia de cara a los comicios del 14 de febrero. Entre los temas abordados figuró la autorización para que el partido pueda sellar alianzas, donde la fecha límite para hacerlo es el 4 de diciembre.

¿Pero quién será el candidato o candidata a gobernador/a? Un dirigente importante de LLA, presente en ese congreso partidario, aseguró que la la última palabra la tiene Márquez, y a partir de ahí se barajan varias posibilidades. La primera es que sea ella la postulante a la gobernación, más allá del impedimento que hoy tiene por la ley de Ficha Limpia en Neuquén. La otra posibilidad es que su compañero de bancada en el Senado, Pablo Cervi, sea el elegido, mientras que una tercera alternativa es que éste baje a Neuquén capital como candidato a intendente y Márquez se postule a la provincia.

En el medio, está latente la mencionada candidatura a vice presidenta de la senadora (de concretarse, se preservaría para las elecciones del 14 de febrero) y hasta un giño al gobernador Rolando Figueroa, en el sentido de que LLA no le presente un candidato fuerte para competirle.

Claudio Espinoza

Sobisch va por más

El ex gobernador Jorge Sobisch anunció el miércoles pasado una alianza con el partido Más por Neuquén, de Carlos Quintriqueo (que irá como primer candidato a diputado provincial) y con el radical Juan Peláez. Pero podría sumar otros acuerdos.

Uno de ellos es con el partido Cumplir, de Brenda Buchiniz. Lo que se conversó es la posibilidad de que la legisladora provincial sea la candidata a vice gobernadora de Sobisch.

Para eso, desde Cumplir se pidió que se sostenga la candidatura a intendente de Neuquén capital de Nicolás Vaamonde o, en su defecto, que compita internamente con Peláez. En el inicio de esta semana habrá otra reunión entre ambos sectores para definir si finalmente se llega a cerrar este acuerdo.

Al mismo tiempo, Sobisch también podría lograr otro apoyo: el del partido Desarrollo Ciudadano, de la destituida vice gobernadora Gloria Ruiz, donde Darío Díaz, ex intendente de Añelo, buscaría ir con una lista colectora por este espacio en apoyo al ex gobernador.

Peronismo en busca de consenso

En el peronismo de la provincia también comenzaron a moverse. La semana pasada, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén solicitaron formalmente al presidente del PJ, Lucas Riquelme, que convoque de manera urgente y presencial a los órganos partidarios para definir los pasos a seguir de cara a las elecciones del 14 de febrero.

Los consejeros plantearon la necesidad de poner en funcionamiento los mecanismos administrativos, técnicos y legales establecidos en la Carta Orgánica, con el objetivo de garantizar la participación del justicialismo neuquino en el próximo proceso electoral.

Pero lo cierto es que el sello del partido hoy es casi algo simbólico, dado que quienes podrían presentarse como PJ son aliados del gobierno provincial.

Otro sector, que responde al diputado provincial Darío Martínez, irá las elecciones con un sello provincial, con el objetivo de sumar, en un frente, a los partidos que en las últimas instancias electorales formaron parte de Unión por la Patria. Allí, asoma como posible candidato a gobernador el actual diputado nacional Pablo Todero. Sin embargo, esta línea interna del peronismo neuquino está abierta a otro candidato/a que pueda provenir de los espacios que integran el frente. Y también de buscar un entendimiento con el parrilismo.

La carrera hacia el 14 de febrero se intensificó. La primera parada será el 11 de diciembre cuando se conozca, de manera oficial, la composición de las listas de candidatos.