Desde el martes a las 9, un tribunal de tres jueces juzgará al único acusado por la puñalada que lo mató cuando defendía a su hijo en la Fiesta del Asado en Zapala.

Comienza el juicio por la muerte de Milton Rezuc en Zapala.

Este martes 24 de noviembre, después del lunes feriado, Zapala volverá a mirar de frente a su dolor. En la Oficina Judicial de Etcheluz y Zeballos, desde las 9 de la mañana, comenzará el juicio por la muerte de Milton Albino Rezuc , el Maestro de los Palenques.

Serán cuatro días de debate, hasta el viernes, con mucha expectativa. La familia solo pide una cosa: justicia.

La acusación la llevará adelante la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, quien ya había pedido que el imputado K.F.M. sea juzgado por un tribunal de tres jueces por homicidio simpl e. Ese delito prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, según al artículo 79 del código penal.

La querella adhirió a la acusación. La defensa no objetó los hechos, aunque adelantó que tendrá otra teoría del caso en el debate. Se espera la declaración de una gran cantidad de testigos, entre ellos dos cirujanos, la médica forense que realizó la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad.

El hecho: puso el cuerpo por su hijo

Según la acusación oficial, la madrugada del 7 de marzo de 2026, a las 3:15, en el predio de Avellaneda y Zeballos donde se realizaba la Fiesta del Asado, el imputado llegó junto a otro hombre y comenzó a golpear al hijo de Rezuc, Milton, de 25 años, y a un amigo.

Milton padre no dudó. Se interpuso. Hizo lo que en el campo se conoce como salir al cruce por la sangre. Puso el cuerpo donde iban los golpes para su hijo.

En ese momento, según la fiscalía, el acusado sacó un cuchillo de 27 centímetros y lo apuñaló en el abdomen. Rezuc agonizó 20 días internado en el hospital de Zapala y murió el 27 de marzo.

Para la Justicia, Milton no inició la riña: intervino para proteger. Por eso lo mataron.

Quién era: patria a caballo

Milton tenía 55 años. Había nacido en Cutral Co y hacía 35 años que había elegido Zapala para vivir, formar su familia y dejar su huella.

Jineteaba desde los 12 años. Recorrió prácticamente toda la provincia con los caballos y las actividades camperas. Era mansedumbre, era jurado, era referente. Muchos lo buscaban para que les amansara un caballo o los preparara para el trabajo.

Su hija Camila Solange Rezuc oportunamente lo resumió mejor que nadie: “Era un hombre que te hacía sentir seguro arriba de un caballo. Nunca se guardó lo que sabía, siempre compartió su experiencia”.

Y también hubo una corrección que la familia pidió con humildad: Milton no llegó a pisar Jesús María, aunque lo intentó y clasificó muchas veces. Sí llegaron sus hermanos y su sobrino. Sin embargo, él transformó su apellido en sinónimo de jineteada.

A solo días de su muerte, en la VIII Fiesta Vuelta del Veranador de Santo Domingo, los paisanos le rindieron el primer homenaje sin su presencia física.

Ahora, el apellido Rezuc, que tantas veces brilló en el tirador bordado, buscará brillar en los estrados judiciales con una condena ejemplar.