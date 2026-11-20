El músico cuestionó a la fiscalía. Su abogado reveló que pidió estar en un penal, pero cumplirá prisión domiciliaria.

Cristian “Pity” Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. La audiencia se realizó este viernes y comenzó cerca del mediodía.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, aunque resolvió que cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La sentencia llegó después de un juicio que estuvo postergado durante años por el estado de salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

El debate se desarrolló mientras el músico permanecía internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar. El fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses, mientras que la defensa reclamó la absolución al sostener que actuó en legítima defensa.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.

Qué dijo Pity Álvarez en sus últimas palabras

Antes de que los jueces pasaran a deliberar, Álvarez se conectó por videollamada para hacer uso de sus últimas palabras en la audiencia. En una intervención breve, cuestionó la acusación de la fiscalía y consideró excesivo el pedido de condena.

“Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó.

Luego volvió sobre su cuestionamiento y dejó la decisión en manos de los magistrados: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.

El cantante, sin embargo, eligió no participar de manera virtual en la lectura del veredicto y no escuchó cuando los jueces comunicaron la condena. La audiencia contó con la presencia de familiares de la víctima y del músico.

Por qué Pity Álvarez quiere ir a la cárcel, según su abogado

Tras conocerse la sentencia, uno de sus abogados, Javier Baños, explicó que el músico atraviesa una situación compleja por sus problemas de consumo de drogas y que necesita continuar con un tratamiento y seguimiento profesional.

“Detrás de esto hay una persona que necesita rehabilitarse, necesita un seguimiento. Esperemos poder ayudarlo y recuperarlo”, sostuvo el defensor, quien también señaló que Álvarez no es consciente de la gravedad de los hechos y que comprende poco de lo que está atravesando.

En ese contexto, reveló un dato sobre la situación del cantante durante la internación: “Uno de los problemas que tenemos es que donde él está, obviamente no puede consumir y él está desesperado por consumir, a tal punto que prefiere estar en un penal”. Según explicó, el músico le manifestó que "quiere estar en un penal para poder consumir, así que fíjense en el estado que está".

Por qué no irá a la cárcel pese a la condena

A pesar de los 12 años de prisión impuestos por el tribunal, Álvarez no será trasladado a una cárcel de manera inmediata. Actualmente permanece internado de forma involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, por disposición de la Justicia civil.

La medida de internación fue establecida por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran que representaba un riesgo para sí mismo y para terceros. Una vez que finalice ese período, previsto para febrero de 2027, deberá continuar cumpliendo la condena bajo prisión domiciliaria.

De esta manera, el músico no quedará alojado en un establecimiento penitenciario cuando termine su internación. Además, se le computarán los años que ya permaneció detenido entre 2018 y 2022, según informaron sus abogados.