A ocho años del crimen, qué penas pidieron las partes y lo que espera su defensa. El músico no estará presente durante la lectura del veredicto.

Luego de tres meses y 20 audiencias, este viernes se conocerá el veredicto en el juicio que afronta Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de su vecino Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018. El tribunal no autorizó la presencia del músico en la sala y se encuentra internado en una clínica de rehabilitación.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, dará a conocer su decisión en las primeras horas de la tarde. El veredicto se daría a conocer alrededor de las 15 , mientras que los fundamentos de la sentencia se difundirán más adelante.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.

Cuál es la pena que podría recibir Pity Álvarez

El miércoles pasado, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión y pidió que el músico sea detenido una vez que finalice la internación involuntaria que cumple en una clínica psiquiátrica de Castelar. Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.

El abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, requirió una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La defensa, integrada por Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, pidió la absolución. Como alternativa, planteó que se considere que Álvarez actuó en legítima defensa o que hubo un exceso en esa reacción.

Baños también cuestionó la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y pidió la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió que el debate continuara.

La salud mental del músico fue uno de los ejes de discusión durante el juicio. Sus abogados cuestionaron en más de una oportunidad que estuviera en condiciones de afrontar el proceso, solicitaron la suspensión y plantearon distintas nulidades.

En caso de recibir una condena, el músico no quedaría detenido de manera inmediata, ya que actualmente permanece internado de forma involuntaria en la clínica Solar Colonial. Según el plazo previsto para esa medida, la internación se extendería hasta febrero de 2027.

Investigan cómo llegó la cocaína a "Pity" Álvarez tras declarar en el juicio que lo acusa de asesinato

La última vez que estuvo presente ante el Tribunal fue el 2 de noviembre, cuando Álvarez fue sorprendido intentando aspirar un polvo blanco que llevaba oculto en un envoltorio al regresar de declarar en el juicio por el homicidio.

"Secreto de adicto", dijo cuando le preguntaron quien le habría entregado "dos bolsas", según explicó al personal del psiquiátrico. Ahora, la Justicia investiga quién le habría suministrado la droga, dónde se produjo la entrega y en qué circunstancias pudo acceder a ella.

Según el informe médico incorporado al expediente, al regresar a Solar Colonial tras una audiencia de casi cuatro horas, el personal de enfermería intentó revisar sus pertenencias.

Antes de que le controlaran los bolsillos, Álvarez se apartó, rompió un envoltorio hecho con trozos de bolsas plásticas e intentó aspirar su contenido, asegurando luego que la sustancia le hacía bien y que se la habían dado durante la jornada judicial.

Mientras el músico espera su veredicto, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), solicitó los registros de ambulancias, visitas y eventuales restos del envoltorio en la clínica, en el marco de una causa caratulada provisionalmente como entrega, suministro o facilitación de estupefacientes.