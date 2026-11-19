Es uno de las decenas de vehículos que Ford Argentina entrega a las escuelas técnicas. Los alumnos hacen sus prácticas de taller con motores de última tecnología y ganan experiencia para el futuro laboral.

Aunque los estudiantes de la EPET N°2 de Centenario siempre pasan extensas jornadas en el taller, entre mamelucos, cables y herramientas, su entusiasmo por las actividades prácticas se renovó este jueves, cuando recibieron una camioneta Ford Ranger para ver desde cerca, armar y desarmar un motor de última generación y tecnología de vanguardia.

La entrega de la fábrica Ford Argentina fue coordinada por la concesionaria local, Ford Fiorasi, y el Ministerio de Educación , que designó a este emblemático colegio de Centenario como beneficiario de un vehículo que permitirá a todos los estudiantes tener contacto directo con los motores más sofisticados de la industria automotriz. Así, buscan que los jóvenes obtengan información actualizada y herramientas concretas para su futura inserción laboral.

"Este es un día especial para nosotros, estamos entregando la camioneta número 13 de un programa ambicioso que tenemos, y nos quedan varias más por por donar", explicó Marcelo Ramos, gerente general de comunicaciones de Ford Argentina . "Estamos felices de haber llegado a Neuquén, un lugar lejano para nosotros pero en donde podemos contar con todo el soporte de Fiorasi", agregó.

El programa coordina la donación de camioneta no aptas para circulación a las escuelas técnicas de todo el país, con el objetivo de que los estudiantes tengan contacto directo con los últimos modelos del mercado automotriz. Más allá de la entrega de este jueves, los jefes de taller reciben luego el asesoramiento de la fábrica y de la concesionaria Fiorasi para conocer los principales aprendizajes ligados a este tipo de tecnologías.

Claudio Espinoza

"Recibir una donación de esta envergadura facilita que todos nuestros estudiantes de la EPET 2, que superan los mil, puedan tener un punto de partida igual para todos. Después va a depender de cada uno, de las habilidades, las capacidades y el entusiasmo para seguir formándode", dijo Catalina Sánchez, directora regional del Distrito 6 del Consejo Provincial de Educación (CPE), durante la entrega del vehículo.

Cómo surgió el programa de donación

Ramos explicó que los vehículos que se donan en este programa forman parte de un proceso de adaptación que tuvo la modernización de su planta en la localidad de Pacheco. La renovación implicó una inversión de 660 millones de dólares para traer la última tecnología en fabricación de pick ups, según los estándares mundiales, y exigió la producción de algunos vehículos de prueba.

Claudio Espinoza

"De ahí se produjeron unidades que pasan por la línea de producción, pero que no están en condición final para venderse como una 0 km", dijo Ramos y aclaró que, pese a que las unidades no están aptas para circular por una cuestión técnica, sí cuentan con todos los elementos y terminaciones de los vehículos de calle.

"Este es un vehículo con muchísima tecnología, muchísima performance, última tecnología de motorización y sobre todo está conectada con la nube por lo que manda y recibe información", dijo y agregó que el programa buscó evitar que este tipo de productos se desperdicie. En su lugar, se convierte en un laboratorio para los estudiantes de escuelas técnicas, que se gradúan como técnicos mecánicos o técnicos electricistas.

El gerente aclaró que el programa busca abonar dos de los principales valores de la empresa Ford, que concibe a la educación como la base del crecimiento y pregona la importancia del desarrollo con una mirada federal. Por eso, las Ranger llegan a las escuelas públicas de distintas provincias, donde los alumnos salen formadas con un contacto directo con vehículos de última generación.

"El eje de nuestra Responsabilidad Social Empresaria es la educación porque es la herramienta de transformación y desarrollo del país. Tenemos una escuela técnica adentro de Pacheco donde se fabrican las Ranger, de más de 69 años y muchos de sus egresados llegan a cargos directivos en la empresa", relató Ramos.

Claudio Espinoza

Y agregó que en 2027 visitarán otra vez la provincia de Neuquén para reinaugurar una escuela que la empresa Ford donó en la década del 60. "Es parte del programa de Escuelas de Fronteras, en el que Ford donó 41 escuelas, y ahora estamos en proceso de renovación", dijo y agregó: "En 2027 venimos a reinaugurar la escuela de Piedra del Águila".

De las pasantías al contacto directo en el taller

Esta donación no es la primera vinculación que tiene la EPET N°2 con Ford. Los estudiantes de sexto año de la especialización en Mecánica ya realizan pasantías en la concesionaria Ford Fiorasi, donde se empapan con los procesos y tecnologías vigentes en el mercado local.

Claudio Espinoza

Si bien esta experiencia les permite ganar confianza y obtener herramientas para un posible futuro laboral ligado a la mecáncia del automotor, la directora de la EPET 2, Eveleyn Herrador, aclaró que se trata de una oportunidad limitada a algunos estudiantes. "Ahora, al tener la camioneta en el taller, en nuestra escuela, podemos ofrecer la experiencia a todos, y no sólo los estudiantes de mecánica sino también los de Electricidad", afirmó.

Con el vehículo ya a disposición, los estudiantes se entusiasmaron con la posibilidad de abrir, observar y desarmar todas sus piezas. Para eso, Marcelo Saavedra, el Jefe General de Taller coordina una vinculación con los responsables de la concesionaria, que guiarán el proceso paso a paso.

"Vamos a tener la comunicación para poder desarmarla con tranquilidad y saber que ellos nos están respaldando en cada una de las operaciones que los chicos realicen en las prácticas", dijo el docente. "Es una muy buena noticia porque nos da soporte, nos da confiabilidad y nos da esta cuestión de de formación en el procedimiento".