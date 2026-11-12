Ford presentó en Brasil su nueva propuesta pensada para la distribución de mercadería y servicios urbanos. Los tres modelos, sus precios y la fecha de arribo.

Nuevo vehículo utilitario 100% eléctrico: cómo es el furgón de media milla que llegará a la Argentina en 2027

El mercado automotriz argentino recibirá en breve un nuevo vehículo utilitario 100% eléctrico que buscará posicionarse como una alternativa para empresas de logística, distribución de mercaderías y servicios urbanos. El modelo fue presentado oficialmente en Brasil , durante la apertura de Fenatran 2026 , una de las ferias de transporte y logística más importantes de América del Sur.

La nueva propuesta de Ford se llama Transit City y llegará al país con tres configuraciones : dos versiones de furgón y una alternativa de cabina con chasis. Según informó la automotriz, podrá transportar hasta 1.600 kilos de carga y ofrecerá una autonomía urbana de hasta 381 kilómetros.

De esta manera, la marca ampliará su oferta de vehículos comerciales eléctricos con un producto de dimensiones más compactas, pensado especialmente para los recorridos de última milla.

La Transit City llegará en tres modelos, todos 100% eléctricos.

Cómo es la Transit City, la nueva propuesta de Ford

La Transit City utiliza un sistema de propulsión completamente eléctrico. Todas sus versiones comparten un motor de 110 kW, equivalente a 150 CV, que desarrolla un torque de 260 Nm. El conjunto mecánico está acompañado por una batería de 56 kWh con tecnología LFP (litio-ferrofosfato). En cuanto a la autonomía, Ford declara hasta 381 kilómetros en ciclo urbano WLTP y 254 kilómetros en ciclo combinado.

Además, admite recarga rápida en corriente continua de hasta 115 kW. En esas condiciones, puede recuperar del 20% al 80% de la batería en aproximadamente 33 minutos. También permite utilizar cargadores de corriente alterna de 11,5 kW. Con este sistema, el tiempo estimado para pasar del 20% al 100% es de alrededor de cinco horas.

El vehículo dispone de tres modos de conducción:

Normal : pensado para la utilización cotidiana.

: pensado para la utilización cotidiana. Económico : prioriza la eficiencia energética y permite optimizar la autonomía.

: prioriza la eficiencia energética y permite optimizar la autonomía. Resbaladizo: adapta la respuesta del vehículo para mejorar el comportamiento sobre superficies con menor adherencia.

Esta línea está pensada para empresas de logística, distribución de mercaderías y servicios urbanos.

En cuanto a su equipamiento y tecnología, dispone de acceso y arranque sin llave, volante multifunción, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, monitoreo de presión de neumáticos y asiento del conductor calefaccionado.

Las tres versiones del eléctrico y su capacidad de carga

Ford ofrecerá tres configuraciones diferentes para responder a las necesidades de distintos tipos de empresas. La gama estará integrada por dos furgones cerrados y una versión Chasis Cabina. Así son sus características:

Transit City Furgón L1H1: con techo bajo, mide 4.985 milímetros de largo y 1.991 milímetros de alto. Su volumen de carga alcanza los 6,4 metros cúbicos y permite transportar hasta 1.085 kilos.

con techo bajo, mide 4.985 milímetros de largo y 1.991 milímetros de alto. Su volumen de carga alcanza los 6,4 metros cúbicos y permite transportar hasta 1.085 kilos. Transit City Furgón L2H2 : cuenta con carrocería extendida y techo elevado, con 5.285 milímetros de largo y 2.285 milímetros de alto. Su capacidad de carga llega a los 8,5 metros cúbicos y admite hasta 1.275 kilos. Además, el espacio interior permite transportar hasta tres pallets, una característica importante para las operaciones de distribución comercial.

: cuenta con carrocería extendida y techo elevado, con 5.285 milímetros de largo y 2.285 milímetros de alto. Su capacidad de carga llega a los 8,5 metros cúbicos y admite hasta 1.275 kilos. Además, el espacio interior permite transportar hasta tres pallets, una característica importante para las operaciones de distribución comercial. Transit City Chasis Cabina L2H1: está destinada a empresas que necesitan adaptar el vehículo a una actividad específica. Dependiendo del equipamiento instalado, puede alcanzar un volumen de hasta 14 metros cúbicos y una capacidad máxima de carga de 1.600 kilos.

Toda la gama llegará a la Argentina en el primer trimestre de 2027.

Cuándo llega a la Argentina y a qué precio

El arribo de la Ford Transit City eléctrica al mercado argentino está previsto para el primer trimestre de 2027. Según el anuncio realizado por Ford, las primeras unidades estarán disponibles entre febrero y marzo del año próximo. El modelo se comercializará mediante venta directa de la automotriz. También podrán acceder quienes tengan un plan de ahorro vigente de Plan Óvalo para Ranger o Transit y, al momento de adjudicar su unidad, decidan cambiarla por una Transit City.

En cuanto a los precios, la versión Chasis Cabina será la más económica, mientras que el furgón de mayor capacidad y techo elevado tendrá el precio más alto. La lista de valores quedó conformada de la siguiente manera: