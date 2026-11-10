La secuencia compuesta por letras y números que incluye cada patente posibilita conocer de qué año es un auto . ¿Cómo es este sistema?

Cómo saber de qué año es un auto con solo mirar las letras de la patente: la tabla completa

Desde 2016, en la Argentina se utilizan patentes en los autos con dos letras, tres números y dos letras. Todos los vehículos cero kilómetro vendidos a partir de esa fecha tienen esa patente . Es posible conocer el año de un auto según su patente consultando la tabla de patentamientos. ¿Cómo funciona este sistema?

En 2014 se aprobó la nueva Patente única del Mercosur. El primer país en implementarla fue Uruguay (en marzo del año 2015). Brasil y Paraguay comenzaron a hacerlo en 2018 y 2019, respectivamente. En la Argentina se inició el nuevo patentamiento de vehículos 0 km en 2016.

Las actuales patentes , que combinan dos letras, tres números y otras dos letras más , posibilitan identificar el año de antigüedad de un auto.

Las placas actuales comenzaron con AA 000 AA en abril de 2016, y la secuencia se fue desarrollando a medida que se fueron patentando nuevas unidades a lo largo del tiempo hasta llegar a las actuales.

Este es el listado completo del año del auto según cada patente. La última actualización tuvo lugar en noviembre de 2024, con la combinación AH:

Enero 2024 = AG-450-AA.

Octubre de 2023 = AG-300-AA.

Mayo de 2023 = AG-000-AA.

Enero de 2023 = AF-770-AA.

Octubre de 2022 = AF-600-AA.

Agosto de 2021 = AF-000-AA.

Enero de 2021 = AE-600-AA.

Enero de 2020 = AE-100-AA.

Octubre de 2019 = AE-000-AA.

Enero de 2019 = AD-400-AA.

Julio de 2018 = AD-000-AA.

Enero de 2018 = AC-200-AA.

Noviembre de 2017 = AC-000-AA.

Febrero de 2017 = AB-000-AA.

Enero de 2017 = AA-900-AA.

Abril de 2016 = AA-000-AA.

Entre 1994 y 2016, en nuestro país se reemplazó el anterior modelo de patentes mediante la implementación de un sistema consistente de tres letras y tres números identificatorios, donde las letras no indican a ninguna provincia en particular ni tienen otro significado alguno, limitándose a una simple combinación de ellas.

Así se identificaban a las patentes de los autos hasta 1994

Entre 1964 y 1994 el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) diseñó un formato de chapas patentes que consistían en una letra y seis dígitos numéricos impresos de color blanco en relieve sobre un fondo negro, y todo su contenido estaba enmarcado por un fino recuadro pintado de blanco también en relieve. La letra identificaba a la provincia o distrito de radicación del automotor, en tanto que los números eran generados consecutivamente, aunque zonalizados de acuerdo al registro que correspondía.

En la Argentina, los autos que ya no pagan el impuesto a la patente son aquellos modelos del año 2002 o anteriores. En nuestro país, generalmente se deja de pagar la patente de un auto a partir del año 25 de antigüedad, dependiendo de cada provincia.

Las actuales patentes, que combinan dos letras, tres números y otras dos letras más, posibilitan identificar el año de antigüedad de un auto.

Por otra parte, y según se desprende de un informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de vehículos patentados durante septiembre de 2026 ascendió a 49.814 unidades, lo que representó una baja del 11,4% interanual, ya que en septiembre de 2025 se habían registrado 56.241 unidades. Si la comparación es contra agosto, se observa una suba del 10,7%, ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.003 unidades. De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 435.493 unidades, esto es un 13% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 500.497 vehículos.