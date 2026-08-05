Patentamientos y transferencias de autos y motos más caros: cuánto costarán los trámites

La actualización de la tabla de valuación de vehículos generó un aumento en los costos para los registros.

Los trámites para realizar patentamientos y transferencias de autos y motos serán más caros, a partir de la actualización de la tabla de valuación dispuesta por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP).

La medida formalizada mediante la Disposición 160/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal actualizar los valores de referencia que se utilizan para calcular los aranceles de los trámites de inscripción inicial y transferencia de unidades.

La normativa sustituye la tabla que se encontraba vigente desde finales de 2025 con nuevos valores que rigen desde el 1 de agosto, impactando directamente en el costo de patentamientos y en las transferencias de vehículos usados.

En la nueva medida se detalló la actualización que surge de un procedimiento técnico que confronta los valores anteriores con las estadísticas provistas por organismos que nuclean a comerciantes y fabricantes, como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Tabla de valuación y nuevos criterios para calcular los aranceles

En los casos de vehículos cuyo modelo y año no figuren específicamente en la nueva tabla, los Registros Seccionales deberán calcular su valor adicionando un 8% al valor establecido para el año inmediato anterior.

Desde el organismo aclararon que esta medida es de interés general y busca adecuar los valores de los registros a la realidad actual del mercado automotriz. Los nuevos valores específicos por marca y modelo se podrán consultar a través del sitio web oficial de la DNRPA.

Los patentamientos siguen en alza en Neuquén.

La Disposición 160/2026 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) sustituye, mediante su artículo 1°, la tabla de valuación de automotores y motovehículos que se utilizaba para determinar los aranceles correspondientes a los trámites de inscripción inicial y transferencia, conforme a la Resolución M.J. y D.H. N° 314/2002 y sus modificatorias.

A su vez, el artículo 2° establece un nuevo criterio para aquellos vehículos cuyo modelo y año no estén contemplados en la tabla: el Registro Seccional deberá adicionar un 8% al valor correspondiente al año inmediato anterior. En caso de no resultar aplicable este mecanismo, se utilizarán las pautas de valuación previstas en la normativa vigente.

Por otra parte, el artículo 3° establece que la nueva tabla de valuación entró en vigencia el 1° de agosto de 2026, por lo que los valores actualizados ya se utilizan para calcular los aranceles de los trámites de inscripción inicial y transferencia de automotores y motovehículos. En tanto, el artículo 4° dispone su publicación en el Boletín Oficial por tratarse de una medida de interés general.

Con esta actualización, los propietarios que deban realizar un patentamiento o una transferencia de un auto o una moto deberán afrontar nuevos valores en los aranceles registrales. La medida busca adecuar el cálculo de los trámites a las valuaciones actuales del mercado automotor y será aplicada por los Registros Seccionales en todo el país.