El video de la amenaza de muerte a Javier Milei: detención y secuestro de una tumbera

A través de las redes sociales el hombre se presentaba como sicario. Así fue la detención.

La Policía Federal Argentina detuvo este miércoles a un hombre de 38 años por amenaza de muerte al presidente de la Nación, Javier Milei , mediante un video difundido en la red social TikTok.

La investigación fue impulsada en el marco de las acciones de prevención de hechos violentos supervisadas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según reveló la ministra Alejandra Monteoliva a través de X, "identificamos el domicilio, allanamos la vivienda y secuestramos un arma de fabricación casera tipo tumbera". Ocurrió en Quilmes y actuó la Policía Federal.

El allanamiento se realizó tras una llamada denuncia en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional. "Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan", escribió la ministra.

Detuvimos en Quilmes a un hombre que amenazó de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales, donde se presentaba como sicario.



Recibimos una denuncia en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional y, con el DFI de la Policía Federal Argentina,… pic.twitter.com/ES8ouQv6vI — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 5, 2026

La investigación la llevó adelante el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. Los agentes realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas (OSINT).

También fueron incautados un celular, un gabinete de computadora y un auricular, elementos que serán sometidos a peritaje.

"Soy el sicario de los kirchneristas"

En uno de los videos publicados que trascendió, se puede ver al hombre presentándose a sus seguidores como "el sicario de los kirchneristas". Fue en un video mediante el cual, además, pronunció graves amenazas dirigidas al presidente Milei.

"Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa, con mucho poder político. Puedo mandar a matar a muchas personas", dijo en su presentación.

"Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabés por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere. Javier Milei, quiero que me cumplas. ¿Tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno, entonces me vas a tener que hacer caso a mi. ¿Sabés quién soy yo? El jefe de la mafia", advirtió el ahora detenido.

"Javier Milei, plata o plomo"

En otro pasaje de su video, el hombre habló de Mayra Mendoza y le pidió que baje su candidatura a presidente. "(Milei) Bajate como presidente. Mayra Mendoza, presidenta. Javier Milei, cumplime. Cumplime porque, te vuelvo a repetir, tu vida no tiene precio", sostuvo.

Y agregó: "Soy una persona que nací maldita. Soy bueno con los buenos, pero malo con los malos. Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero", sostuvo en otro tramo del video".

La investigación fue impulsada en el marco de las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional.

Por último, reforzó su supuesta idea de asesinar al Presidente, a quien volvió a advertir con un mensaje escalofriante: "Javier Milei, plata o plomo. Te voy a secuestrar a toda tu familia".

“Mayra, no tengas miedo. Nadie te va a pasar nada. Sos presidenta Mayra. Villa El Monte presente. Javier Milei, tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar. Javier Milei, es mi último video para vos. Bajate como presidente. Te quedan horas de vida, a vos y a tu familia. Argentina”, cerró.