Brasil retira a su embajador de la Argentina y se profundiza la crisis entre Lula y Milei

La decisión fue tomada por el gobierno de Lula da Silva y supone que la representación quede a cargo de un encargado de negocios.

El gobierno de Lula Da Silva resolvió que el embajador de Brasil Julio Bitelli no regrese a la sede diplomática en Buenos Aires, en medio del creciente conflicto político con la administración de Javier Milei. La decisión implica una rebaja del nivel de representación bilateral, que quedará a cargo de un encargado de negocios.

La medida fue confirmada desde el Palacio de Planalto y se conoció luego de una serie de cruces públicos entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei , además de distintos episodios diplomáticos que profundizaron el deterioro de la relación entre ambos países.

La tensión se incrementó durante la reciente visita de Milei a San Pablo, donde participó de un acto en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro . En ese contexto, el mandatario argentino volvió a cuestionar con dureza a Lula, a quien calificó de "ladrón, corrupto y presidiario", y sostuvo que había salido de prisión "por un error administrativo".

Las declaraciones generaron una rápida respuesta del presidente brasileño, quien calificó como una "payasada" la presencia de Milei en el acto político y advirtió que no toleraría la intervención de dirigentes extranjeros en el proceso electoral de Brasil, cuyas elecciones están previstas para el 4 de octubre.

Gestiones diplomáticas sin resultado

Tras los primeros cruces, Julio Bitelli fue convocado a Brasil por el canciller Mauro Vieira, mientras el representante argentino en ese país, Pablo Quirno, buscaba reducir la tensión diplomática.

Sin embargo, el conflicto se profundizó cuando Milei reiteró sus críticas en una entrevista televisiva. "¿Así que el señor Lula se siente muy tocado si le digo que es un chorro? Si es ladrón, si fue presidiario...", afirmó el Presidente argentino.

"No hay antecedentes": la respuesta de Brasil ante los agravios de Milei.

Como respuesta, el canciller brasileño entregó una nota de protesta formal al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, en la que informó que Brasil mantendrá la representación diplomática en Argentina únicamente con un encargado de negocios y postergará, sin una fecha definida, el regreso de Bitelli a Buenos Aires.

Impacto en la relación bilateral

La decisión representa una fuerte señal política por parte del gobierno brasileño y constituye un hecho poco habitual en la relación entre ambos países.

Además de reflejar el deterioro del vínculo diplomático entre Argentina y Brasil, la medida podría tener repercusiones en la dinámica del Mercosur, dado que Brasil es el principal socio comercial de Argentina dentro del bloque regional.