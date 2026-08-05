Un nuevo video muestra a Facundo Moyano corriendo a su novia semidesnuda por la calle

El registro de la cámara de seguridad muestra a Moyano junto a la joven en plena madrugada. Los nuevos datos que aportan las imágenes.

Se conoció un nuevo registro de una cámara de seguridad que significa un elemento clave en la investigación.

Cerca de las 5 de la mañana de este martes, el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano , fue demorado por la policía en el barrio porteño de Belgrano, luego de que su pareja, Candela Arizaga, fue hallada desnuda corriendo por las calles.

En las últimas horas, se conoció un nuevo registro de una cámara de seguridad que se convierte en un elemento clave en la investigación.

En el video se observa el momento en que el exdiputado intenta retener a la influencer en la vía pública, instantes antes de que interviniera la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Belgrano.

Al mismo tiempo, en la secuencia se muestra el momento en que Arizaga intenta subir a un colectivo, mientras el encargado del edificio que fue testigo del episodio, retiene a "Mafia", el bulldog francés que había salido junto a ella.

Facundo Moyano fue liberado pero quedó imputado

Moyano fue liberado en horas de la noche del martes, pero se confirmó que seguirá siendo investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad -de su pareja - en un contexto de violencia de género.

Según reveló TN, en diálogo con el encargado del edificio, la Justicia no fue a buscar las cámaras de seguridad dentro del edificio para conocer que ocurrió previo al escándalo en Avenida Libertador.

Facundo Moyano quedó libre pero imputado: qué restricciones deberá cumplir.

Al mismo tiempo, revelaron que en el allanamiento no encontraron ningún tipo de estupefacientes, pese a que a la joven le haya dado positivo de cocaína el examen toxicológico.

Cómo fue el episodio que protagonizaron Facundo Moyano y la influencer

La investigación contra el exdiputado y dirigente sindical tuvo varios giros a lo largo de este martes. Todo comenzó durante la madrugada de este martes, cuando una joven de 23 años salió corriendo semidesnuda y en estado de conmoción de un edificio ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Horas después del escándalo, se comenzaron a difundir imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Candela Arizaga, novia de Moyano, en aquel estado.

Mario es una de las personas que asistió a Candela en medio del impactante hecho. "Yo estaba en al zona porque trabajo por ahí, al ver la situación nos acercamos a ayudar. Venía gritando totalmente sacada, se toma del pasamanos de un colectivo que estaba estacionado, queriendo subir y no decía nada sensato", aseguró.

En un primer momento, Arizaga manifestó que había sido agredida por el dirigente sindical. Además, el parte médico indicó que ambos se habrían encontrado bajo los efectos de estupefacientes.

Horas después, la influencer cambió su declaración ante la Justicia y dijo que Moyano no la agredió y sostuvo que todo el episodio fue consecuencia del consumo de drogas.

Las restricciones que deberá cumplir Moyano tras ser liberado

Tras permanecer más de 15 horas preso tras el escandaloso episodio que vivió con su novia, a quien encontraron semidesnuda corriendo por la calle bajo los efectos de la droga, el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano quedó en libertad pero con restricciones.

Entre las medidas impuestas por la Justicia, no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros y tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal. Deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

La investigación del caso se encuentra en manos del fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, mientras el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, subrogado por Julia Correa, ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.