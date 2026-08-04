Se conocieron nuevos videos de Candela, la joven que escapó del departamendo de Facundo Moyano

Nuevas imágenes salieron a la luz y muestran a la joven corriendo semidesnuda en la madrugada. Qué se sabe hasta ahora del escandaloso momento.

Cerca de las 5 de la mañana de este martes, el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano , fue detenido por la policía en el barrio porteño de Belgrano, luego de que su pareja fue hallada corriendo semidesnuda por las calles.

Según trascendió, se trata de Candela Arizaga , una joven influencer de 23 años que, según confesó, habría estado bajo los efectos de estupefacientes.

Las nuevas imágenes que se conocieron en horas de la tarde, muestran a Candela corriendo desorientada , apenas minutos después del hecho que dio origen a la intervención policial y a la investigación judicial.

La influencer negó haber sido agredida por Moyano

Cuando se conoció el caso, indicaron que Arizaga habría señalado a Moyano por una presunta agresión, lo que llevó a que sea demorado y luego detenido por orden del fiscal Julián Pistone.

El exdiputado fue acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad. Al mismo tiempo, revelaron que se negó a realizarse los estudios de sangre y orina solicitados en el marco de la causa.

La influencer declaró ante la Justicia que Moyano no la agredió y sostuvo que todo el episodio fue consecuencia del consumo de drogas.

La Justicia autorizó el allanamiento del departamento de Moyano

Aunque en un primer momento el sindicalista se encontraba detenido en la Comisaría Vecinal 13A, hace minutos se conoció que será trasladado a la Alcaidía 4. En paralelo, se conoció que la Justicia autorizó el allanamiento de su departamento, reveló Infobae.

El abogado del hijo del líder de Camioneros, Juan Pablo Fioribello, consideró ante la prensa rapidez ante el caso de su cliente para llevar adelante su detención.

"Es llamativo eso porque en estos casos hay que tomar algunas medidas, averiguar cosas, analizar cámaras, entrevistar a testigo", explicó.

Respecto al allanamiento en el departamento del barrio Belgrano, se mostró de acuerdo. "Me parece una medida lógica para poder establecer cómo fueron las cosas, qué se secuestra en el lugar, si hubo o no estupefacientes, entre otras cuestiones", señaló.

Video: "gritando y semidesnuda", así encontraron a la novia de Facundo Moyano en la calle

Tras conocerse la detención de Moyano, y el traslado de su pareja al hospital por el consumo de estupefacientes, se comenzaron a difundir imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Candela corriendo semidesnuda.

Mario es una de las personas que asistió a Candela en medio del impactante hecho. "Yo estaba en al zona porque trabajo por ahí, al ver la situación nos acercamos a ayudar. Venía gritando totalmente sacada, se toma del pasamanos de un colectivo que estaba estacionado, queriendo subir y no decía nada sensato", aseguró.

Asimismo, detalló que la joven tenía un vestido de red puesto: "a los metros aparece quien dice ser el novio para tratar de asistirla. Nunca la agredió, pero no sabemos de la situación de la cual venía. A él se lo veía bien, preocupado por la situación que estaba pasando en la calle".

Por el momento, se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y se encuentra acompañada por un equipo de psiquiatras y psicólogos. En tanto, se desconoce si Moyano se someterá a los mismos exámenes.