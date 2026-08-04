El consumo siguió en caída en junio a pesar de la desaceleración de la inflación

El estudio además detalla cuáles son los rubros con mayor desempeño en junio 2026.

El índice que elabora la entidad con periodicidad mensual tiene como característica distintiva que toma en cuenta el consumo de servicios.

El consumo popular sigue en baja según revela un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El índice que elabora la entidad con periodicidad mensual tiene como característica distintiva que toma en cuenta el consumo de servicios.

De acuerdo a lo que se conoció, en junio de 2026 , el Indicador de Consumo (IC) de la CAC mostró una caída de 1% en la comparación interanual, y una baja desestacionalizada de 1,6% frente a mayo. La entidad señala que en junio el indicador reanudó las variaciones interanuales negativas del primer trimestre tras un abril y un mayor positivos.

El estudio indica que "la serie desestacionalizada sigue oscilando en niveles relativamente bajos". El reporte sostiene que " la desaceleración de la inflación observada durante los últimos meses descomprime la presión sobre los ingresos reales de los hogares".

"Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales durante los meses recientes, cabe considerar que esta comparación se hace contra aquellos de 2025 donde ya había sucedido una recuperación de niveles tras el fuerte descenso de 2024", plantea el estudio.

La entidad agrega que "la continuación del sendero desinflacionario puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses".

Los rubros con mayor desempeño en junio 2026

El trabajo indica que el rubro de indumentaria y calzado mostró un decrecimiento estimado de 4,6% interanual, aunque con un bajo aporte (0,3 puntos) al desempeño del índice general.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en junio una fuerte caída interanual de 7,4%, contribuyendo a la baja del índice general al aportarle 0,9 puntos.

El desempeño del rubro se explica por el retroceso en el patentamiento de automóviles, que atravesaron una contracción interanual de 17,9%.

Recreación y cultura mostró en junio una caída de 8,1%, con una contribución de 0,6 puntos que también contribuyó al descenso del indice. "Ante un ingreso real que continúa sin mostrar un vigoroso crecimiento, las actividades de ocio y placer son relativamente relegadas", explica el trabajo.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un crecimiento estimado de 9,4% en junio respecto al mismo mes de 2025, aportando 1,9 puntos. El fuerte crecimiento está explicado por un gran avance de la demanda eléctrica, que creció 18,5% interanual.