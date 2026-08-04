Conmoción: un conocido periodista murió en plena transmisión de su canal de streaming

Se trataba del programa estreno del canal que transmitía en vivo. Llevaba 1 hora y 23 minutos al aire.

Su muerte se produjo cuando el programa llevaba 1 hora y 23 minutos al aire, en medio de una charla de mesa.

Un dramático episodio ocurrió este lunes en el estreno de un canal de streaming. Un conocido periodista murió tras una descompensación mientras se llevaba adelante la primera transmisión.

Pablo Balario era un reconocido comunicador de Sierra de la Ventana y la región, se encontraba llevando adelante las primeras horas de emisión de Comadreja TV , un proyecto de comunicación digital que había lanzado junto a un grupo de amigos y colaboradores, con la intención de generar contenidos informativos, de entretenimiento y de interés general durante las 24 horas.

Según se informó, su muerte se produjo cuando el programa llevaba 1 hora y 23 minutos al aire, en medio de una charla de mesa. Minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

"Hay momentos en los que las palabras parecen no alcanzar. Queda el dolor por una partida inesperada y el recuerdo de una persona que, hasta sus últimos instantes, hacía lo que le apasionaba: comunicar, crear y apostar por nuevos proyectos", expresó con profundo dolor un medio local tras la partida del hombre.

Balario fue conductor y locutor en distintas celebraciones populares de la región. Entre ellas, participó en las últimas ediciones de la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos, en Sierra de la Ventana.

El entusiasmo del periodista por su nuevo canal de streaming "Comadreja TV"

Horas antes del estreno, el conductor había manifestado su entusiasmo por este nuevo desafío en una entrevista con el medio local FM 99.5. Según explicó, el proyecto nació como una evolución de la experiencia realizada con '98 y Medio'. "Fue como el prototipo de un canal. Después de esa experiencia dijimos: 'Es momento de lanzar un canal de televisión con todas las palabras'", señaló.

El nombre del canal, reveló, surgió de una forma casual. Mientras buscaban una identidad para el proyecto, apareció una comadreja en el predio donde montarían el estudio. "Vimos una comadreja y dijimos: 'Esto es una señal'. Nos pareció un nombre bien nuestro, de la zona, y así nació Comadreja TV", relató.

El lanzamiento del canal de streaming se realizó este lunes a las 20:30 horas y tendría una grilla con programación habitual. "Queremos que refleje lo que nos pasa acá, en nuestros pueblos", destacó Balario en su entrevista.

El canal contaría con espacios de gimnasia, magazines, un noticiero local y regional, un informativo nacional, transmisiones en vivo de las sesiones del Concejo Deliberante y programas propios como "Decime Por Qué", un ciclo de entrevistas políticas con un formato descontracturado. Por el momento, se desconoce si seguirá en pie la transmisión.

El estudio fue montado en Villa Arcadia, donde realizaron una importante inversión en equipamiento técnico, con cámaras profesionales, consola, computadoras, iluminación, croma y demás elementos necesarios para sostener una programación permanente.

"Es una apuesta enorme. Hemos invertido mucho porque creemos en este proyecto. No venimos a competir con nadie, sino a sumar", afirmó el comunicador local.

El nuevo canal, si continúa en los próximos días, podrá seguirse a través de YouTube, en el canal Comadreja TV, además de otras plataformas digitales y, según adelantó Balario, también tendrá presencia en el canal 30 de Monte Hermoso.