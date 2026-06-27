Muerte de Ernestina Pais: se conoció el resultado preliminar de la autopsia

La periodista murió el viernes a los 54 años luego de un accidente fatal en las vías del Tren de la Costa en San Isidro.

Se conocieron detalles de la muerte de la conductora.

Continúa la conmoción por la trágica muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais . En medio del sacudón que provocó su pronta partida, se conocieron los resultados del informe preliminar de la autopsia .

La conductora de 54 año s falleció este viernes por la noche luego de que el auto donde se desplazaba fuera impactado por el Tren de la Costa en la zona de San Isidro.

De acuerdo a la información publicada por TN, Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave.

Los investigadores esperan ahora el resultado definitivo de la autopsia para obtener mayores precisiones sobre las lesiones y avanzar con la reconstrucción del accidente de tránsito.

ERNESTINA PAIS-2

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Ernestina Pais habría intentado cruzar el paso a nivel cuando ambas barreras ya estaban bajas. Esa secuencia quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona y forma parte de las pruebas incorporadas a la causa.

El siniestro ocurrió este viernes en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde el Honda Civic negro que manejaba la periodista fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.

video muerte ernestina pais

Cuando llegaron los efectivos policiales y los equipos de emergencia, constataron que la conductora había fallecido en el lugar. Era la única ocupante del vehículo.

La causa quedó a cargo de la UFI de Martínez, que trabaja con las pericias, los registros de las cámaras y los informes técnicos para establecer con precisión cómo ocurrió el choque.

Accidente murio ernestina pais

El dramático relato del vecino que intentó rescatarla

Mientras continúa la investigación, un vecino que presenció el accidente brindó un conmovedor testimonio sobre los minutos posteriores al impacto. En diálogo con A24, Carlos contó que escuchó un fuerte estruendo y salió rápidamente hacia el cruce para intentar ayudar.

"Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", relató. "Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", relató.

El testigo explicó que varias personas intentaron asistir a la conductora, pero las puertas del automóvil habían quedado completamente trabadas por la violencia del impacto.

"Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas", contó en A24.

Embed

También aseguró que intentaron hablarle en varias oportunidades, aunque nunca obtuvieron respuesta.

"Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó", recordó. "Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó", recordó.

Según detalló, esos momentos ocurrieron entre las 19:20 y las 19:25. Además, afirmó que un policía también intentó abrir el vehículo sin éxito y sostuvo que la barrera funcionaba correctamente y que el tren hizo sonar la bocina antes del impacto.

La última visita de Ernestina Pais a Neuquén

Recientemente, la conductora visitó la región como parte del elenco de la comedia “El divorcio del año”, que se presentó el 23 de mayo en Cipolletti y el 24 de mayo en Neuquén capital.

El primer día, se presentó junto a un destacado elenco integrado por Romina Gaetani, Fabián Vena, Juan Palomino y Rocío Igarzábal, en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con dos funciones con entradas agotadas.

Al día siguiente, el elenco siguió la gira en el Casino Magic de Neuquén, donde volvió a presentarse la obra de José María Muscari y Mariela Asensio ante una importante convocatoria de público.

Aquellas funciones marcaron la última vez que la periodista estuvo en el Alto Valle, en una gira que recorrió distintas ciudades del país.