El gremio docente convocó a una jornada de protesta para el lunes 29 de junio. Habrá una concentración en el Monumento a San Martín.

A cinco años de la explosión de Aguada San Roque, ATEN vuelve a las calles con un paro provincial.

A cinco años de una de las tragedias más dolorosas de la educación neuquina, ATEN anunció un paro y una movilización provincial para recordar a las tres personas que murieron tras la explosión de la Escuela N° 144 de Aguada San Roque .

La protesta se realizará el próximo lunes 29 de junio y tendrá como punto de encuentro el Monumento al General San Martín, en el centro de la capital neuquina. La concentración fue convocada para las 10 y se espera la participación de docentes de distintos puntos de la provincia.

La movilización llevará como consigna “Nunca más morir en una escuela” , una frase que desde la tragedia acompaña los reclamos por justicia y por mejores condiciones de seguridad en los establecimientos educativos.

Durante la jornada se recordará a la docente Mónica Jara y a los trabajadores Mariano Spinedi y Nicolás Francés, quienes murieron como consecuencia de la explosión ocurrida en la escuela rural.

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“¡Mónica, Mariano y Nicolás presentes!”, expresa la convocatoria difundida por el gremio docente, que también llamó a mantener viva la memoria de las víctimas.

El paro será de alcance provincial y tendrá impacto en el dictado de clases en las escuelas de Neuquén. La movilización buscará renovar el pedido de justicia y advertir que, cinco años después, la tragedia de Aguada San Roque continúa marcada en la comunidad educativa.

Se confirman las penas de cárcel a exfuncionarios

El pasado 19 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó las sentencias en la causa de la explosión y muerte de la escuela albergue de Aguada San Roque y rechazó los recursos interpuestos por las partes.

A través de cuatro resoluciones interlocutorias, la Sala Penal, integrada por los vocales Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, desestimó las impugnaciones extraordinarias de los defensores y de la querella.

En el juicio oral que se desarrolló en septiembre de 2023, más de dos años después del estallido de gas del 29 de junio de 2021 que mató a la docente Mónica Jara (34), al gasista Nicolás Francés (70) y a su sobrino Mariano Spinedi (47). El gremio ATEN fue el querellante de la causa.

Las tres muertes fueron el resultado de una cadena de irregularidades en una obra pública escolar que el propio tribunal consideró fraudulenta, negligente y marcada por la impunidad.

juicio aguada san roque cutral co imputados Los cinco condenados por la explosión de Aguada San Roque, menos Roberto Deza que fue absuelto, esperan las penas por el tribunal. ATEN Provincial

El 13 de febrero de 2025, el tribunal compuesto por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo emitió un fallo sin precedente y condenó a cinco personas, en su mayoría exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas de Neuquén. Sin embargo, por tratarse de una sentencia no firme, los condenados siguen en libertad.

Estas fueron las penas impuestas en primera instancia: Sergio Percat, inspector de Obras Públicas, 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y 10 años para ejercer como ingeniero; y a Diego Bulgheroni, arquitecto de la empresa Arte Construcciones SRL con 4 años y medio de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer.

También se condenó a Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, a 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos, y 8 años de inhabilitación como maestro mayor de obras; Raúl Capdevila, también director de Obras Públicas: 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua e inhabilitación profesional por 8 años; Héctor Villanueva, dueño de la empresa Arte Construcciones, a 3 años de prisión en suspenso.

Fue absuelto el ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Vicente Deza, quien ya se había jubilado. Precisamente, los querellantes piden anular el sobreseimiento.