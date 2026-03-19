Se confirman las penas de cárcel a exfuncionarios por la explosión y muerte en la escuela de Aguada San Roque

En el trágico episodio del mes de junio de 2021 murieron la docente Mónica Jara, un gasista y su sobrino.

La explosión se registró en 2021 en la Escuela 144 de Aguada San Roque.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó las sentencias en la causa de la explosión y muerte de la escuela albergue de Aguada San Roque y rechazó los recursos interpuestos por las partes.

A través de cuatro resoluciones interlocutorias, la Sala Penal, integrada por los vocales Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, desestimó las impugnaciones extraordinarias de los defensores y de la querella.

En el juicio ora l que se desarrolló en septiembre de 2023, más de dos años después del estallido de gas del 29 de junio de 2021 que mató a la docente Mónica Jara (34), al gasista Nicolás Francés (70) y a su sobrino Mariano Spinedi (47). El gremio ATEN fue el querellante de la causa.

Las tres muertes fueron el resultado de una cadena de irregularidades en una obra pública escolar que el propio tribunal consideró fraudulenta, negligente y marcada por la impunidad.

juicio aguada san roque cutral co imputados Los cinco condenados por la explosión de Aguada San Roque, menos Roberto Deza que fue absuelto, esperan las penas por el tribunal. ATEN Provincial

El 13 de febrero de 2025, el tribunal compuesto por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo emitió un fallo sin precedente y condenó a cinco personas, en su mayoría exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas de Neuquén. Sin embargo, por tratarse de una sentencia no firme, los condenados siguen en libertad.

Estas fueron las penas impuestas en primera instancia: Sergio Percat, inspector de Obras Públicas, 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y 10 años para ejercer como ingeniero; y a Diego Bulgheroni, arquitecto de la empresa Arte Construcciones SRL con 4 años y medio de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer.

También se condenó a Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, a 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos, y 8 años de inhabilitación como maestro mayor de obras; Raúl Capdevila, también director de Obras Públicas: 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua e inhabilitación profesional por 8 años; Héctor Villanueva, dueño de la empresa Arte Construcciones, a 3 años de prisión en suspenso.

Fue absuelto el ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Vicente Deza, quien ya se había jubilado. Precisamente, los querellantes piden anular el sobreseimiento.

SFP Juicio explosion aguada San roque (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Rechazaron todos los recursos: ¿van presos?

En una misma jornada, el máximo tribunal rechazó todos los recursos extraordinarios y quejas presentadas tanto por las defensas como por las querellas, dejando firmes las condenas y también las absoluciones dictadas en el juicio. La decisión marca el cierre definitivo del caso en el ámbito provincial.

El tribunal tomó una decisión, que es la de rechazar los recursos de todos los condenados. Rechazó la queja de las querellas , confirmó penas, responsabilidades y absoluciones. Es decir, no cambió nada del fallo original

Y además se señaló que no hay cuestiones federales suficientes para llegar a la Corte Suprema. La clave es que hubo una cadena de responsabilidades y en todos los fallos hay un hilo conductor.

Sentencia Aguada San Roque -AC (7).jpg Anahi Cárdena

Según la Justicia, se certificaron trabajos no terminados en la escuela, no se cumplieron protocolos de seguridad, no se controló correctamente la instalación de gas y se permitió el uso de un edificio en obra.

Ese conjunto de decisiones generó el escenario que terminó en la explosión. Al mismo tiempo, el TSJ sostuvo que no todos los hechos pudieron probarse con el nivel de certeza que exige una condena penal.

Por eso se mantuvieron absoluciones (como la de Deza), se descartaron algunos cargos por falta de prueba y no se agravaron las penas en el caso que conmocionó a Neuquén.