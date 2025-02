Impusieron hasta cinco años de cárcel para los culpables de la explosión y muerte en Aguada San Roque

En el inicio de su alocución, Bagnat hizo mención a que ninguno de los funcionarios públicos “ha sido sumariado, no se tomó ninguna medida en relación a ninguno, todo siguió igual” y enfatizó: “Uno de los imputados contestaba los oficios, no hubo cambio de funciones ni ninguna otra medida que se pudiera adoptar hasta la culminación, al menos, de la investigación”. También hizo mención a “jubilaciones que fueron celebradas” y observó: “Esto nos permitió apreciar una falta absoluta de empatía, un abandono absoluto del Estado en relación a esta situación. Pareciera que no terminaron de entender la magnitud de todo lo ocurrido o se puede pensar que nada de esto les importó”.

El magistrado detalló los agravantes que consideraron al momento de determinar las penas. Entre ellos, mencionó los “incumplimientos a los deberes que debían cumplir conforme el pliego de bases, subcontrataciones irregulares, personal no idóneo, falencias mayúsculas, no requerir suspensión de suministro de gas, permitir el ingreso de personas ajenas cuando la misma no estaba finalizada, no colocar señale tica, no realizar ni exigir la prueba de hermeticidad”. Y remarcó: “No fue un solo incumplimiento en los deberes, fueron varias negligencias”. Bagnat aseguró que también computaron como agravante el peligro o riesgo al tratarse de una obra pública. Por el contrario, descartaron como agravantes “el perjuicio económico a la administración pública" y tampoco se tuvo en cuenta "el daño y la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado".