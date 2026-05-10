Con una inversión de 500 millones de pesos, la Municipalidad avanza en el reemplazo del asfalto agotado.

De la Avenida Argentina a la calle Alderete: los nuevos frentes de repavimentación en la ciudad

El asfalto que hace quince o veinte años acompañó la expansión de la ciudad hoy empieza a mostrar grietas, baches y deformaciones que alteran la circulación cotidiana. Frente a ese desgaste silencioso, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha un esquema de repavimentación permanente , que el año pasado superó las 400 cuadras, y que este año alcanzará las 500 cuadras intervenidas, como parte del ambicioso Plan 3.000 Cuadras de Asfalto .

De esta manera, mientras se abren nuevas calles y corredores, mientras se llega con asfalto a lugares históricamente postergados y mientras se avanza con obras en el 100% de los barrios de la ciudad, en simultáneo se reemplaza el pavimento agotado de las arterias históricas, aquellas que ya cumplieron su vida útil después de décadas de tránsito , humedad filtrándose entre grietas y capas sucesivas de reparaciones.

Como parte de las repavimentaciones previstas de este 2026, en las últimas semanas quedaron renovadas Borlenghi, entre Independencia y Alderete; Arturo Illia, entre Independencia y San Juan; y San Juan, entre Illia y Villegas.

La intervención, financiada íntegramente con fondos municipales, demandó una inversión cercana a los 500 millones de pesos y apuntó a sectores castigados por reiteradas roturas de infraestructura subterránea.

“Es un trabajo permanente, que tiene como objetivo mejorar la circulación, resolver problemas de deterioro, mejorar la seguridad vial y revitalizar sectores”, expresó el intendente Mariano Gaido.

Mariano Gaido

Cómo sigue el plan de repavimentación en la ciudad

La siguiente etapa ya está definida: Avenida Argentina será repavimentada desde Leloir hasta Riavitz, mientras que Alderete tendrá una renovación integral que va desde Entre Ríos hasta Río Diamante. Además, ya está prevista la intervención de otras arterias fundamentales, como es el caso de Irigoyen, Brown, Av. Olascoaga, Moritán, Boerr, Rodhe y La Rioja, entre otras.

Como parte de este plan continuo y estratégico, el año pasado se repavimentaron avenidas y calles históricas como Bahía Blanca, San Martín, Obrero Argentino, Belgrano, Novella, Entre Ríos, Rivadavia e Independencia, por mencionar algunas. También se intervinieron antiguas calles adoquinadas, como Pilar, Las Gaviotas y Matheu, que dejaron atrás un paisaje urbano marcado por desniveles y reparaciones parciales.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que “la vida útil de un pavimento flexible ronda los 15 años. Después empiezan los agrietamientos, filtra agua y el pavimento se rompe”.

Repavimentacion Ciudad Obra Neuquen (1)

Una cirugía urbana en Neuquén

"El programa funciona casi como una cirugía urbana a gran escala", destacó el jefe comunal.

Ingenieros y técnicos revisan cuadra por cuadra para definir qué tipo de intervención necesita cada sector. Se trabaja de manera coordinada con el Sistema de Gestión de Baches, que arroja en tiempo real estadísticas y estado de situación de las diferentes cuadras de la ciudad. Esta tecnología permite tomar mejores decisiones. Por ejemplo, determinar que en algunos casos el suelo obliga a reconstruir con hormigón.

“Hay lugares donde debemos ejecutar pavimento rígido porque las condiciones del suelo ya no soportan otra solución”, señaló el funcionario.

En una ciudad donde el crecimiento parece avanzar más rápido que los mapas, mantener las calles transitables dejó de ser una tarea de mantenimiento para convertirse en una política pública permanente.