"Lost in pronunciation": el dilema de las variedades de uva

Podría ser un segmento de la telescuela técnica: cómo se pronuncian correctamente las variedades de uva . O mejor, dónde están los errores más frecuentes y las dificultades más plausibles a la hora de nombrar un vino. Porque claro, nadie discute cómo se dice Luján de Cuyo o San Patricio del Chañar , no sólo nombres castizos sino con aires religiosos, pero el problema aparece con otras palabras. Ahora bien, cualquiera siente que camina pisando huevos cuando entra en las pronunciaciones francesas.

El gran conflicto, en mi experiencia, se encuentra en una variedad blanca que está en pequeño pero sostenido ascenso: el (o la) Chenin blanc . Dejemos por un momento el dilema de género en las uvas (volveremos sobre ello) y concentrémonos en el problema que plantea esta variedad.

Como esas palabras que tienen signos de clase –por ejemplo, no es lo mismo decir rojo que colorado en argentina– el Chenin tiene una marca indeleble entre los que pertenecen y los que no al mundo del vino ilustrado. Para quienes saben hablar francés, quienes conoce su entonación nasal, esta variedad se pronuncia como “shenán blongk”. La clave de pertenencia está en la primera parte: shenán.

Nadie en nuestra tierra se arriesga a tanto, porque es más fácil equivocarse que achuntarle a la pronunciación. Y así, son pocos los que escapan a la pronunciación mendocinensis de “Chenín blanc” o a su pseudónimo revelador, “pinot de la loire”, siempre que Loira se pronuncia de la forma plana “loar”.

Podrán decirme que todo esto es una sonsera, y concedo, hasta que se topa con el otro dilema universal: son pocos los que dudan de usar la versión francesa de Chardonnay (se pronuncia shardoné), pero incluso los menos afrancesados, tampoco se ruborizan al usar la forma argentinizada de Chardonái. ¿Qué nos impide entonces usar shenán?

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Simple, el problema está en la forma nasal de ese ·nuhn. Esa es la marca de clase de la que todo el mundo huye. Y así, en cualquier degustación de vinos –el caso más notable siempre es la Premium Tasting, con 500 personas jugándose a la palabra correcta–, termina habiendo un consenso claro por el uso de Chenín.

El “Suavignon”

Otro de los grandes pifies, ya completamente instalado, es el problema que plantean Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. Está claro que el punto en discusión es Sauvignon. Pero lo raro de este término es que para la una mayoría de hispanoparlantes, conlleva una suerte de dislexia natural: son más los bebedores que hablan del Suavignon que del Sauvignon.

Es un plateo parecido al de Chenin, con la diferencia de que está más extendido y escuchado. La marca de clase es el uso correcto del término Sauvignon, que se pronuncia sowvanyon, y que acepta que el “va” sea más un “vi”. Nada, lo raro es que esa parte no cambie, sino el comienzo. Hay algo de esa forma suave que podría tener el vino que atrapa al incauto con más sencillez que esfuerzo de vocalización.

El dilema de género

Es interesante cómo algunas uvas son femeninas y otras masculinas. A nadie se le ocurriría decirle la Malbec o la Cabernet Sauvignon, pero sí funciona a la perfección con la Bonarda (y en España con la Tempranilla).

Hay un rulo exótico ahí. Cuando se habla de la cepa o la variedad el género está claro. El problema es con las variedades como tal. En los años que llevo en el mundo del vino, el caso más singular de todos lo escuché este año en Rioja: está la Garnacha y el Garnacho. Son la misma uva, desde ya, pero algunos productores usan el cambio de género para referirse a los estilos de vino. Si es rotundo y potente, el Garnacho, porque lo siente masculino. Y a la inversa. Rarezas del mundo idiomático del vino.

Luigi Bosca de Sangre

Esta semana la bodega Luigi Bosca presentó su nuevo vino: De Sangre Chardonnay 2025. Lo interesante del vino es el ajuste estilístico que propone, con una paleta frutal y un paladar entre cremoso y ajustado, con una acidez vibrante.