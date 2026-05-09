Madrugada violenta: balearon e incendiaron los vehículos de una familia

Allegados a la familia baleada en Cutral Co sostienen que los atacantes se equivocaron de casa y de vehículos en el ataque.

Este sábado, un grave episodio de violencia e inseguridad encendió las alarmas en Cutral Co . Durante la madrugada, desconocidos balearon e intentaron incendiar vehículos estacionados frente a una vivienda. El hecho generó preocupación entre los vecinos y aseguran que se trataría de una equivocación.

Según informó La Voz del Neuquén, el ataque ocurrió alrededor de las 4:55 en la calle Mosconi al 400, en Cutral Co , cuando personas aún no identificadas abrieron fuego contra los rodados y luego iniciaron el fuego.

De acuerdo a las primeras versiones, el hecho podría haber estado dirigido a otra vivienda del mismo sector y se investiga un posible error en el objetivo, vinculado a conflictos previos entre vecinos de la cuadra. "Creemos y estamos más que seguros de que se equivocaron de casa y de autos”, señalaron allegados a la familia afectada, al explicar que existirían coincidencias de apellidos y características de los vehículos con vecinos linderos que mantienen otros conflictos.

Conmoción y el pedido de los damnificados

El episodio no solo dejó importantes daños materiales, sino que también expuso a los habitantes de la vivienda a una situación de extremo riesgo. En el interior se encontraban dos adultos mayores, ambos cercanos a los 80 años, y una menor de edad. Desde el entorno familiar remarcaron que el desenlace podría haber sido mucho más grave.

Según reconstruyeron, la rápida intervención de terceros y una cuota de azar evitaron que el fuego provocara una explosión en los autos, lo que podría haber tenido consecuencias fatales para quienes estaban dentro de la casa.

cutral co ataque vehiculos Gentileza: La Voz del Neuquén

Tras lo sucedido, la familia permanece conmocionada y exige una intervención urgente de las autoridades. Testigos del barrio señalaron que los problemas entre vecinos son frecuentes debido a conflictos vinculados con quienes serían el objetivo real del ataque.

"Lo material se recupera, pero pedimos protección. Mis padres son dos abuelos que no merecen terminar su vida viviendo así", expresó una fuente, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables del hecho.