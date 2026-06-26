Farmacia Del Pueblo apuesta al futuro de la región con una alianza estratégica con Farmacity

"La esencia seguirá siendo exactamente la misma", destacaron desde la empresa, que lleva más de 103 años en la ciudad. Los detalles que brindó la firma sobre la etapa que inicia.

Después de más de un siglo acompañando a la comunidad neuquina, Farmacia Del Pueblo inicia una nueva etapa de su historia . La empresa anunció una alianza estratégica con Farmacity, el principal operador del sector farmacéutico del país, que desembarcará en Neuquén.

Según dieron a conocer desde la firma a LM Neuquén , el objetivo es fortalecer su capacidad de crecimiento y acompañar el desarrollo que atraviesa la región. Y aclararon que esta alianza no implica un cambio en la identidad de la empresa, que continuará operando con su nombre, su marca y "el mismo modelo de atención que la caracteriza desde hace 103 años".

"La esencia de Farmacia Del Pueblo seguirá siendo exactamente la misma. Nuestra cultura, basada en la cercanía con cada cliente-paciente , el profesionalismo y la calidez en la atención, permanece intacta", señalaron desde la empresa.

También confirmaron que la familia continuará al frente del negocio y de la gestión cotidiana, manteniendo el compromiso que ha guiado a la compañía durante más de un siglo.

Para los clientes, la experiencia diaria tampoco cambiará. Confirmaron que las mismas personas seguirán atendiendo en cada sucursal, brindando el asesoramiento farmacéutico y la atención personalizada que distinguen a la empresa.

Farmaciaa del Pueblo (5) Claudio Espinoza

Crecimiento hacia el futuro

Lo que sí cambia, según lo manifestado, es la capacidad de crecimiento hacia el futuro. Desde la empresa consideran que este escenario exige organizaciones cada vez más preparadas para responder a una demanda creciente y cada vez más compleja en materia de salud y bienestar.

Durante sus 103 años de historia, Farmacia Del Pueblo creció junto con la ciudad de Neuquén. Hoy, esta alianza busca preparar a la empresa para acompañar el Neuquén que viene: una región que continuará transformándose durante las próximas décadas y que demandará nuevos servicios, mayor capacidad operativa y soluciones cada vez más innovadoras.

"Todo aquello que hizo de Farmacia Del Pueblo una empresa querida y valorada por la comunidad seguirá siendo igual. La diferencia es que ahora contamos con un aliado estratégico que nos permitirá crecer al ritmo que la región necesita, incorporando nuevas capacidades para seguir brindando el mejor servicio posible a nuestros clientes y pacientes", afirmaron.

Con esta alianza, señalaron, Farmacia Del Pueblo "reafirma su compromiso con la comunidad, apostando a combinar la cercanía y la confianza construidas durante más de un siglo con la innovación y las herramientas necesarias para afrontar los próximos cien años de crecimiento".

farmacity (1)

Farmacia del Pueblo, parte de la historia de Neuquén

La trayectoria de la Farmacia del Pueblo se entrelaza directamente con el desarrollo de la ciudad de Neuquén. Todo comenzó en 1920, cuando Javier Salvadó, un joven recién graduado como Químico Farmacéutico en Buenos Aires, decidió buscar horizontes prósperos en la Patagonia.

Aunque su plan original era establecerse en Bariloche, una carta enviada por su amigo Amaranto Suárez cambió el rumbo de su destino. En esa misiva, Suárez le describía la necesidad urgente de un nuevo profesional en Neuquén, ya que el único farmacéutico disponible en el pueblo en aquel entonces no gozaba de la simpatía de los vecinos ni de los médicos locales.

Farmacia del pueblo javier 3.jpg

Convencido por esta oportunidad, Javier arribó en tren en 1922 cargando con sus frascos, drogas y elementos de laboratorio para fundar el establecimiento en la calle San Martín al 45. En aquellos años fundacionales, cuando Neuquén era un entorno desértico de apenas 18 años de vida, la labor del farmacéutico excedía la venta de medicamentos; Javier también realizaba preparaciones magistrales y brindaba servicios de óptica y enfermería.

La continuidad familiar se consolidó en 1952 con la llegada de la segunda generación liderada por Mario Oscar Salvadó. Bajo su dirección, el negocio se trasladó a la emblemática esquina que ocupa actualmente y comenzó a proyectarse con una visión más empresarial. Mario Oscar no solo se dedicó al comercio, sino que fue uno de los impulsores de la creación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, dejando una huella institucional en el rubro.

A principios de la década de 1990, tras el fallecimiento de Mario Oscar, su hijo Gerardo Salvadó asumió la responsabilidad de la empresa. Su gestión estuvo marcada por una profunda transformación tecnológica, que incluyó la informatización de los procesos y el desarrollo de software propio para administrar las sucursales.

Farmacia del pueblo javier 1.jpg

En los últimos años, esta modernización alcanzó hitos como la incorporación de sistemas robóticos para el almacenamiento y la dispensa de remedios, así como la apertura hacia el comercio virtual. Hoy en día, la Farmacia del Pueblo es liderada por la cuarta generación de la familia, encabezada por Nicolás Salvadó junto a sus hermanas Martina, Sofía y Josefina.

Lo que comenzó como un pequeño local se ha convertido en una red de 21 sucursales distribuidas en Neuquén Capital, Plottier, Zapala, Cipolletti y Allen, brindando empleo a más de 360 personas.

Tras haber celebrado su primer centenario en 2022, el comercio se mantiene como un referente de la salud regional, preservando el legado de sus antecesores mientras se adapta a las nuevas demandas del mercado.