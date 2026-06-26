Estatales de Neuquén cobran aguinaldo y sueldo de junio: ¿Cuándo es el próximo aumento?

Este viernes, los haberes y el medio aguinaldo serán acreditados en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

El Gobierno de la Provincia del Neuquén depositará, este viernes 26 de junio, los sueldos correspondientes a junio , así como la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, a todos los trabajadores estatales.

Tal como sucede desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa , los haberes se abonarán el mismo día, tanto para los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Este viernes , los haberes y el medio aguinaldo serán acreditados en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

casa de gobierno

Aguinaldo y sueldo para municipales de Neuquén

En el caso de los trabajadores municipales de Neuquén, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, confirmó que este viernes 26 de junio se abonará el medio aguinaldo.

En cambio, los sueldos correspondientes a junio se depositarán, como es habitual, el último día hábil del mes. Es decir, el próximo martes 30 de junio.

El aporte para el aguinaldo de los municipios

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que destinará un aporte superior a los $8.000 millones a municipios y comisiones de fomento de todo el territorio para garantizar el pago de la primera cuota del aguinaldo.

La medida beneficia de manera directa a cerca de 10.000 empleados municipales, que podrán cobrar el aguinaldo sin sobresaltos pese a las dificultades financieras que suelen enfrentar las arcas comunales en esta época del año.

El desembolso extraordinario responde a una decisión política del Ejecutivo provincial de sostener a los gobiernos locales en el cumplimiento de una obligación laboral ineludible.

Huinganco cajero BPN

Con este respaldo, intendentes y presidentes de comisiones de fomento quedan en condiciones de afrontar el pago sin necesidad de recurrir a endeudamiento o a recortes en otras áreas de gestión, en un contexto donde la recaudación propia de cada localidad suele ser insuficiente para cubrir estos compromisos en tiempo y forma.

Los próximos aumentos de sueldo

En este año los estatales neuquinos ya recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre del año pasado (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dio en abril, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibirán un incremento salarial por tercera vez en el año, a partir del cálculo de inflación que surja de abril, mayo y junio.

Con esta misma fórmula, el siguiente aumento salarial para los docentes (que cerraron un acuerdo anual) se concretará con los salarios de octubre, donde recibirán una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.

Lo mismo se espera para los estatales, aunque todavía resta sellar el acuerdo para el segundo semestre.

Cajeros automáticos Para concretar el robo, la hija le mentía a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

ATE espera la convocatoria a la paritaria

Los gremios estatales de la provincia de Neuquén esperan una convocatoria de parte del gobierno de Rolando Figueroa para sentarse a negociar la pauta salarial del segundo semestre del año.

Desde ATE, su secretario general, Carlos Quintriqueo, informó que, el pasado martes, le enviaron una nota al Ejecutivo provincial, solicitando la conformación de esa mesa paritaria, en donde el sindicato ya tiene definido un esquema de lo que pretende.

“Queremos algo más que el IPC y el bono. Pretendemos ver cómo se puede compensar con algo que quede en el salario y sea permanente”, afirmó el gremialista a LM Neuquén.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (10) Sebastián Fariña Petersen

El dirigente de ATE explicó que “aparte del IPC, debemos ver qué se inyecta para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario por efecto de otros aumentos, como servicios. Puede ser de diferente manera, una que analizamos es adicionales al básico”.

Además, indicó que pedirán una recomposición también para los trabajadores municipales, a excepción de Neuquén capital, Zapala y Cutral Co, localidades que tienen sus propios sindicatos que los representan. “Ahí hay que buscar una recomposición más grande porque los salarios son muy bajos. Será una negociación paralela”, advirtió Quintriqueo.