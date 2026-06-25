Murió Luis "Chito" Jalil a los 87 años: los mensajes de despedida de Gaido, Figueroa y la política de Neuquén

El intendente y el gobernador lo recordaron como una figura histórica del MPN. Muestras de dolor y afecto en el arco político y en quienes lo conocieron.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , y el gobernador Rolando Figueroa fueron los que primero despidieron este jueves al histórico exintendente de la ciudad de Neuquén, Luis “Chito” Jalil , y dirigente del Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) que falleció a los 87 años.

Hubo también muestras de afecto de la militancia, compañeros y quienes lo conocían profundamente durtante todo su recorrido como referente de la política y la vida pública neuquina.

“Con profundo dolor despedimos a Luis ‘Chito’ Jalil”, escribió Gaido en sus redes sociales, donde expresó su “más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino”. El mandatario municipal lo despidió como “un compañero que dejó su huella en la historia de la ciudad”.

Por su parte, Figueroa fue también quien confirmó la a través de un extenso mensaje en sus redes. El gobernador lamentó “profundamente el fallecimiento de Luis ‘Chito’ Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina”. Además, recordó su calidez y su cercanía con la gente, y cerró su mensaje con condolencias para la familia y los seres queridos del dirigente.

Quién era Chito Jalil, el último intendente del viejo Neuquén

Jalil fue intendente de Neuquén capital entre el 11 de diciembre de 1995 y el 11 de diciembre de 1999, en representación del MPN. Durante su gestión se avanzó en el saneamiento cloacal de la ciudad, se entregaron más de 1.200 títulos de tenencia de tierra y se logró una mayor autonomía del municipio respecto del Poder Ejecutivo provincial a través de la implementación de la Carta Orgánica Municipal.

Chito Jalil

Antes de llegar a la intendencia, Jalil había sido concejal de la ciudad de Neuquén. Tras dejar el Ejecutivo municipal, continuó su carrera política como diputado nacional, cargo desde el cual mantuvo además una fuerte vinculación con la cooperativa eléctrica CALF. Con el correr de los años se transformó en una de las figuras de referencia histórica dentro del Movimiento Popular Neuquino, partido en el que participó activamente en sucesivas internas.

Las despedidas en redes

A las voces de Gaido y Figueroa se sumaron otros dirigentes y funcionarios neuquinos. El actual concejal por el MPN en la ciudad de Neuquén, Santiago Galíndez, expresó: “Dolor y tristeza por el fallecimiento de Luis ‘Chito’ Jalil, un gran intendente que con su gestión y compromiso hizo historia en nuestra ciudad. Mi más sincero pésame, acompañando a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”.

También se despidió María Eugenia “Mage” Ferraresso, quien fue concejal de Neuquén capital por el MPN —elegida en 2015 y reelegida en 2019— y luego ministra de Mujeres y Diversidad durante la gestión del entonces gobernador Omar Gutiérrez, cargo que asumió en diciembre de 2021.

Ferraresso escribió: “Con mucha tristeza despedimos hoy a Chito Jalil, ex intendente de Neuquén, gran referente y una persona muy querida por todos nosotros. Abrazo fuerte a mi muy querida amiga Makan y a toda su familia. Su huella queda en la historia y en el cariño de nuestra ciudad. QEPD”.

Despedida Chito Jalil

Se sumó la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, que lo definió como un “referente histórico y trabajador incansable por el desarrollo de Neuquén”, al tiempo que envió sus condolencias a familiares y amigos.

También expresó su pesar la Seccional Primera del MPN, considerada la principal casa partidaria de la capital neuquina, que recordó a Jalil como “un gran compañero, de sensibilidad social y sólida trayectoria política”, destacando su paso por la Intendencia entre 1995 y 1999.

El diputado provincial Gabriel Alamo sostuvo que con la partida de Jalil “la política neuquina despide a un hombre sencillo, nacido en el interior, que dejó una marca por su vocación de servicio”.

Despedida Chito Jalil - Llancafilo

La exconcejal Andrea Ferracioli lo recordó como “una gran persona, comprometida con la gente, con sus convicciones y con el partido”, y aseguró que fue “de esos dirigentes que dejan una huella por su calidad humana”.

En la misma línea, el subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Luis Sánchez, lo definió como “un gran intendente”, resaltando su sensibilidad social, cercanía, carisma y liderazgo.

También se expresó el exdiputado nacional y actual funcionario provincial Osvaldo Llancafilo, quien lo despidió como “compañero, amigo y guía”, recordando los años compartidos en el Concejo Deliberante de Neuquén y agradeciendo “su palabra de aliento y consejo”.

El diputado provincial Gerardo Gutiérrez afirmó que Jalil fue un hombre de trabajo, compromiso y vocación de servicio, cuyo legado “deja una huella imborrable en la vida política neuquina”.