La Copa Davis llega por primera vez a Neuquén: qué dijeron Rolando Figueroa y Mariano Gaido

Argentina recibirá a Turquía en el estadio Ruca Che. Será la primera serie que se desarrolle en la Patagonia argentina.

La Selección Argentina de Tenis desbloqueará una nueva provincia en el mapa nacional para recibir la Copa Davis : Neuquén fue la elegida para la serie frente a Turquía , correspondiente al Grupo Mundial I, el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Luego de dos años y medio sin jugar como local (Rosario 2024 fue el último antecedente), el estadio Ruca Che, sobre superficie rápida bajo techo, será el escenario para el histórico cruce que pondrá en juego un pase a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis.

El evento organizado por la Asociación Argentina de Tenis, con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Ciudad de Neuquén como aliados locales, marcará el debut en casa del capitán Javier Frana , en su segundo año al frente del equipo albiceleste. En el marco de una temporada de celebración por los 10 años de la conquista de la Copa Davis en 2016, Argentina buscará la victoria N.º 100 en toda la historia de la competición (récord actual: 99-75).

De esta manera, Neuquén se convierte en la sexta provincia donde se disputará una serie de Copa Davis en territorio nacional: además de CABA, desde 1931 a la fecha la Selección pasó por las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe. De esta forma, será la primera serie que se desarrolle en la Patagonia argentina, y la más austral de nuestra historia.

arg copa davis Argentina perdió en primera ronda con Corea del Sur y debe jugar el repechaje con Turquía.

El Presidente de la AAT, Agustín Calleri, manifestó: “Para nosotros es un orgullo enorme llevar la Copa Davis a Neuquén. Muchos de nosotros somos del interior y sabemos perfectamente lo que significa para la gente de las provincias recibir eventos de este calibre y ver a sus ídolos en casa. A lo largo de estos años hemos demostrado que estamos siempre abiertos a explorar nuevas opciones, así que este anuncio nos entusiasma muchísimo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2069773672655597842&partner=&hide_thread=false ¡HISTÓRICO!



La serie más austral de nuestra historia, en busca de la victoria N°100 en #CopaDavis



Próximamente, info sobre la venta de entradas. pic.twitter.com/T13OzbD6GE — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) June 24, 2026

Qué dijeron Rolando Figueroa y Mariano Gaido

“Neuquén siempre es mucho más que Vaca Muerta. Tenemos muchas oportunidades para brindar experiencias y la posibilidad de recibir una serie de Copa Davis en el estadio Ruca Che es una muestra de ello. Será una gran oportunidad para mostrarle al país y al mundo nuestros paisajes, nuestra gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente”, comentó el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Y agregó: “Además, es un claro ejemplo de cómo el trabajo público-privado puede generar beneficios para todos, a través de un evento qué tendrá costo cero para el Estado provincial, pero al mismo tiempo, significará más actividad económica, más turismo y más trabajo para los neuquinos”.

colectivos eléctricos gaido figueroa El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, en alianza política.

Con la llegada de la Copa Davis, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, destacó el posicionamiento de la ciudad a nivel nacional: "Lo vivimos con orgullo. Con esto se demuestra nuevamente que la ciudad está preparada para recibir grandes eventos. Somos la capital que más crece y un ejemplo en el país". Y puntualizó que "este logro internacional es fruto directo del trabajo en equipo con el gobernador Rolando Figueroa y con Horacio Marín de YPF. Esto es crecimiento para el turismo y un gran impulso para la economía neuquina. Viene a consolidar la ciudad de eventos turísticos, deportivos y culturales que planificamos desde el primer día".

Cómo llegan los equipos

Luego de disputar dos años consecutivos las Finales de la competencia, Argentina (ubicada en el puesto 10 del ranking de naciones de la ITF) inició la temporada 2026 con una derrota como visitante a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers, lo que la obligó a disputar esta serie de Grupo Mundial I.

Argentina cuenta con 10 jugadores dentro del top 100 del ranking mundial de singles, convirtiéndose en la tercera nación con mayor representación en ese grupo detrás de Estados Unidos y Francia. A su vez, cuatro doblistas forman parte del top 100 de la clasificación ATP, entre ellos el vigente bicampeón de Roland Garros, Horacio Zeballos.

Turquía (33), en tanto, viene de vencer como visitante por 3-1 a Eslovenia en la primera ronda del Grupo Mundial I y, en la actualidad, no cuenta con ningún jugador entre los primeros 300 del ranking.

El estadio

Ruca Che es el estadio más icónico de la Patagonia argentina. Con capacidad para 3.500 espectadores, es el histórico epicentro de los sucesos deportivos y culturales de mayor magnitud en la región.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (8) La última renovación del estadio Ruca Che. Claudio Espinoza

Recientemente, sus instalaciones y equipamiento fueron renovadas y modernizadas, por lo que está en condiciones de recibir espectáculos artísticos y competencias deportivas internacionales.

En los próximos días se dará a conocer información sobre la venta de entradas y las acreditaciones de prensa.