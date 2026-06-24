Bombazo histórico: el Ruca Che será sede de la Copa Davis que ya tiene fecha confirmada

La Asociación Argentina de Tenis terminó por confirmarlo en sus redes sociales este miércoles por la mañana.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó este miércoles el anticipo que dio horas antes el presidente y CEO de YPF , Horacio Marín : la Copa Davis se juega en Neuquén. Si bien ya era un secreto a voces hace algunas semanas, el ente regulador de este deporte a nivel nacional ya le quitó el manto de misterio e informó que será el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che.

La serie corresponde al Grupo Mundial I, que es la segunda categoría más alta de la competición. Allí, Argentina se medirá ante Turquía en una serie al mejor de tres partidos, dos singles y un dobles. El combinado ganador accederá a los play-offs de clasificación del año siguiente, mientras que el equipo que resulte derrotado descenderá al Grupo Mundial II.

La organización publicó este miércoles el flyer oficial con el anuncio catalogado como "histórico". Además, la publicación está acompañada no solo por la información del evento, sino por un montaje en el que conviven una pelota de tenis, el Estadio Ruca Che, el volcán Lanín y una formación petrolera.

Embed ¡HISTÓRICO!



La serie más austral de nuestra historia, en busca de la victoria N°100 en #CopaDavis



Próximamente, info sobre la venta de entradas. pic.twitter.com/T13OzbD6GE — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) June 24, 2026

Copa Davis en Neuquén: la palabra de Horacio Marín y Rolando Figueroa

Luego de los rumores que aparecieron en las últimas semanas, este martes por la mañana el CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la Copa Davis se jugará en Neuquén. "La Copa Davis va a ser seguramente en Neuquén", soltó en diálogo con el periodista Esteban Trebucq durante el programa que conduce en La Casa Streaming.

"Los jugadores van a entrar con el mameluco de YPF y se lo van a sacar como en la NBA. Lo van a usar los jugadores de la Selección argentina. Se va a llamar "Copa Davis Vaca Muerta", no sé cómo va a ser", sostuvo Marín en su relato que confirmó el deseo por el cual el gobierno de Rolando Figueroa tenía un plan para traer el torneo.

La posibilidad de traer el torneo a la ciudad de Neuquén comenzó a ser tema de conversación en el mundo del tenis luego de que el periodista Sebastián Torok informe desde Buenos Aires la opción en la Patagonia Argentina. Hasta el momento, todo sucedía en torno a una negociación y un diálogo real para concretar la realización del torneo, pero la palabra de Marín afirma que el plan está avanzado.

Hace algunas semanas, el movilero de LU5, Juan Manuel Curcho, contó su charla al respecto con el gobernador en el último agasajo que organizó Provincia, como cada año, por el Día del Periodista en Casa de Gobierno. Allí, Figueroa reconoció: “Estamos negociando para que salga cero para Neuquén”.

Rolando Figueroa duam dia del periodista

Además, Curcho detalló que el vínculo es directamente entre la empresa que maneja la Davis y el gobierno de Neuquén. Los derechos de comercialización de la Copa pertenecen a la agencia HavasSports Argentina S.A. la que, entre otras cosas, maneja los escenarios para que Argentina juegue de local.

"De acuerdo a lo que pude averiguar, la gestión es directamente de la provincia con esta empresa", contó el periodista de LU5, quien agregó que, como el formato no está resultando tan atractivo, la posibilidad de llevarla al interior del país es concreta.

Siguiendo esta línea de razonamiento, la intención es buscar financiamiento privado para afrontar los gastos que implica.

La función del gobierno en ese caso es unir mediante la gestión a posibles sponsors con la empresa que tiene los derechos y que sea rentable para todas las partes, evitando acudir a dinero público.