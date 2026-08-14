River presentó una nueva camiseta con detalles históricos: cómo es, cuánto cuesta y en dónde se consigue

En medio de un clima complejo, el millonario presentó nueva indumentaria con Nicolás Otameni, Lucas Martínez Quarta y otros referentes. Los detalles de la camiseta.

Casi dos semanas más tarde desde que Boca presentó su nueva indumentaria para afrontar los compromisos, River presentó de forma oficial la nueva camiseta alternativa con detalles en medio de un clima complejo a nivel deportivo que marca cinco derrotas al hilo.

Con Nicolás Otamendi , Marcos Acuña y Lucas Beltrán como principales figuras, el elenco de Núñez presentó una camiseta inspirada en un modelo que ya utilizó anteriormente. Según se conoció, ya está a la venta.

La camiseta luce sus colores rojo y blanco tradicionales pero de una forma particular: sin la banda cruzada en el pecho y con franjas verticales que cubren toda la camiseta. A su vez, se puede hablar de una camiseta tricolor debido a que en las uniones de las franjas con los colores tradicionales, hay bastones finos de color negro que tienen una fuerte presencia.

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Tiene varias señales. Está inspirada en la equipación usada entre 1909 y 1931, con un toque retro, y un emblema en la parte rasera que muestra la fecha de fundación de la institución y la palabra "grandeza", un slogan típico del club.

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Los precios de la nueva camiseta

Camiseta titular manga larga: $179.999

Camiseta titular versión jugador: $219.999

Camiseta titular versión hincha: $149.999

Camiseta titular de mujer: $139.999.

Camiseta titular de niño: $109.999 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por River Plate (@riverplate)

Dónde se puede comprar

Este ejemplar ya está disponible en la web de la marca de las tres tiras, también en Tienda River y el Museo River ubicado en el Más Monumental.

Por su parte, habrá descuentos en la tienda oficial de la institución para socios o miembros de Somos River.

CONMEBOL confirmó cuándo jugará River por Copa Sudamericana tras la suspensión del partido

El encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe en Bogotá por la Copa Sudamericana tuvo que ser reprogramado por el terremoto que azotó a Colombia. CONMEBOL confirmó los días y horarios para la serie de octavos de final, que se atrasará una semana con respecto al calendario inicial.

La ida será el 19 de agosto en Bogotá, a las 21:30 de Argentina, mientras que la vuelta se jugará en el Monumental una semana después a la misma hora, para definir al último clasificado a cuartos de final.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026

A la par, se confirmó que la otra serie que tuvo que ser postergada, entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por Copa Libertadores, se jugará el martes 18 de agosto la ida y el 25 la vuelta en Ecuador.