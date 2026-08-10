Las primeras fotos de Thiago Almada con la camiseta de River y su fuerte frase al ser presentado

En medio de la crisis, el Millo entrenó este lunes en el River Camp con la presencia de su refuerzo estrella, que costó 20 millones de dólares.

River hizo oficial la contratación de Thiago Almada , quien se convirtió en el noveno refuerzo del club en este mercado de pases. El mediocampista llega procedente del Atlético de Madrid en una operación que rondaría los 20 millones de euros .

El campeón del mundo en 2022 con la selección firmó un vínculo que se extenderá más allá de las cuatro temporadas, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2030 . De esta manera, la transferencia se ubica como la más onerosa realizada por una institución del fútbol argentino en toda su historia.

El volante arribó al país en la madrugada del lunes y, tras su llegada, se dirigió al estadio Más Monumental para estampar su rúbrica en el contrato y participar de la sesión de fotos oficial con la camiseta millonaria y el escenario de Núñez como telón de fondo.

Luego de su participación en el Mundial 2026, que tuvo como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, el oriundo de Fuerte Apache gozó de un período de descanso. Durante esas semanas, se mantuvo en forma realizando trabajos junto a Enzo Fernández, mientras su representación y el club español negociaban los términos de su salida, en línea con el deseo del jugador de cambiar de aire.

Ante la ausencia de ofertas atractivas que le permitieran continuar en Europa, surgieron con fuerza dos pretendientes de renombre: River y Flamengo. El conjunto brasileño había presentado una propuesta formal al Atlético de Madrid que superaba los 30 millones de euros, más un salario anual cercano a los 5 millones. Sin embargo, Almada, quien ya había tenido un breve paso por Botafogo en años anteriores, dio el visto bueno al proyecto del Millonario, que si bien desembolsó una cifra inferior, logró convencer tanto al club madrileño como al propio jugador.

El integrante de la Selección Argentina superará ampliamente el monto que River había desembolsado semanas atrás por Ángel Correa, cuyo traspaso desde Tigres de México se cerró en torno a los 15 millones de dólares.

La fuerte frase de Almada

"Mi tío jugó en reserva e hizo pretemporada con primera. Veníamos siempre con mis abuelos a la cancha. Por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mi jugar acá así que está toda la familia muy contenta. Él me llevaba a los entrenamientos, me conocían todos los compañeros de él. Siempre me encantó el club, siempre tuve algo con el club. Creo que cualquier chico sueña con jugar en este club. Estoy cumpliendo un sueño y espero poder darle muchas alegrías a la gente", afirmó Almada a la prensa de River.

La frase del futbolista no deja de sorprender, ya que surgió de Vélez y en más de una oportunidad tuvo contacto personal con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca.

Después entrenó con sus nuevos compañeros y viajará a Colombia para el partido de la Sudamericana.

“Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club”



Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

Los cambios en la lista de la Sudamericana

De cara a los dos compromisos por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador Eduardo Coudet dispondrá únicamente de cinco de las últimas incorporaciones. Quedaron excluidos de la lista los futbolistas que ya no pertenecen al plantel: Facundo Colidio, Maxi Salas, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre y Cristian Jaime. En tanto, fueron habilitados para jugar Ángel Correa (con el 10), Nicolás Otamendi (30), Thiago Almada (11), Rafael Santos Borré (19) y Tobías Andrada (7). Quedaron fuera de la nómina Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Giovanni González y Francisco Ortega.

El partido de ida de los octavos se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá. La revancha está programada para el miércoles 19 del mismo mes, en el mismo horario, pero en el estadio Monumental de Núñez.