Se mueve River: el nuevo destino de Colidio y la situación de Thiago Almada

En medio de la crisis futbolística, la directiva que encabeza Stéfano Di Carlo sigue gestionando cambios en el plantel.

Las cinco derrotas consecutivas de River lo pusieron en jaque muy rápido en el inicio del segundo semestre del año. La situación de Eduardo Coudet es cuestionada por los hinchas y el domingo, tras la caída ante Central, hubo insultos para Stéfano Di Carlo , el presidente, y su comisión directiva.

Este martes se supo que Facundo Colidio será vendido a Vasco Da Gama, que pagará cuatro millones de dólares por el 50% del pase del delantero, que fue titular ante el Canalla, pero es uno de los tantos futbolistas cuestionados por su rendimiento, desde que llegó en 2023.

El que llega y el que está cerca

El último domingo, ante la lesión de Marcos Acuña, el lateral izquierdo fue Lautaro Rivero, que es marcador central. Con Mathías Viña entrenando apartado por decisión de los dirigentes, ese puesto quedó solo con el zapalino y entonces River salió a buscar reemplazante.

Francisco Ortega será nuevo refuerzo del Millo. Ya existe un acuerdo de palabra con Olympiakos de Grecia para comprar su pase por 5 millones de euros. El defensor surgido de Vélez, donde jugó en primera desde el 2017 al 2023, firmará un contrato a largo plazo con el club de Núñez.

Este martes, Flamengo hizo un último intento por Thiago Almada y espera la respuesta del volante ofensivo. El salario que le ofreció el club brasileño es más alto que el que puede cobrar en Argentina, pero el campeón del mundo con la selección vería con mejores ojos regresar al país.

El Director deportivo del Flamengo, José Boto, declaró: “No fui a Argentina para convencer a Almada, porque sería estúpido de parte de Almada si yo tuviera que ir a convencerlo. Él jugó en Brasil por 6 meses y sabe de la grandeza del Flamengo. Traté varios asuntos allí, y uno de ellos era el de Almada. Fui allí a dejar claro para ellos que nosotros no entraremos en subastas. O sea, aquello que nosotros habíamos acordado es aquello que va a ser si él quiere venir para el Flamengo”.

Boto se reunió con el representante del jugador y posteriormente estuvo en el estadio Monumental, donde presenció la derrota de River por 1-0 ante Rosario Central por el Torneo Clausura.

El director deportivo también destacó la magnitud económica de una negociación que se mueve alrededor de los 20 millones de euros y remarcó que solamente siete transferencias por esa cifra o una superior fueron realizadas en la historia del fútbol brasileño.

“Puede venir Almada, puede venir otro o puede no venir nadie. Pero si viene, tengan la certeza de que Flamengo no va a quebrar”, sentenció Boto, quien trasladó la presión hacia el futbolista para que acepte o rechace definitivamente la propuesta.

River reapareció con fuerza en las negociaciones y habría alcanzado un entendimiento con Almada sobre sus condiciones contractuales. El mediocampista priorizaría regresar a la Argentina antes que volver a Brasil en caso de no recibir una propuesta europea que lo convenza.

El Millonario también está dispuesto a realizar una importante inversión para contratar al futbolista de 25 años, aunque ninguno de los dos clubes consiguió cerrar todavía la operación con Atlético de Madrid. Las ofertas analizadas rondarían los 20 millones por el 50 por ciento de los derechos económicos.

Flamengo había establecido un plazo para obtener una respuesta definitiva y pretende evitar que las gestiones se transformen en una escalada económica con River. Mientras tanto, el club español espera recuperar una parte importante de la inversión realizada por Almada y mantiene abierta la negociación con ambas instituciones.