Por ahora sigue en el container de River: Giuliano Galoppo fue inhabilitado por la FIFA

Giuliano Galoppo , actual futbolista de River que se encuentra dentro de la lista de "borrados", fue inhabilitado por la FIFA a causa de una deuda con su exrepresentante, Leandro Nicolás Escudero . De esta manera, el mediocampista no podrá desarrollar la actividad futbolística hasta saldarla.

La Comisión Disciplinaria de FIFA declaró responsable a Galoppo del incumplimiento total del laudo del TAS 2023/O/1018 y le aplicó la inhabilitación. Además de la sanción deportiva, el futbolista tendrá un plazo de 30 días para abonarle a Escudero un total de 530.000 dólares y 4.387.000 pesos, además de una multa al ente madre del fútbol mundial de 5.000 dólares. El representante presentó la demanda luego del traspaso de Banfield a San Pablo, que se cerró por una cifra cercana a los ocho millones de dólares a mediados del 2022.

Recordemos que Galoppo integró la lista de los 14 marginados por la dirigencia de River y Eduardo Coudet para el comienzo de la pretemporada invernal. Todos ellos comenzaron a entrenarse en Cantilo y algunos ya consiguieron club, como Paulo Díaz, Maximiliano Meza o Ian Subiabre.

{EXCLUSIVO} Giuliano Galoppo INHABILITADO por #FIFA



La sanción es por una deuda con su anterior representante.



La misma será efectiva hasta que el futbolista regularice la situación.



El jugador y sus abogados trabajan en un acuerdo para levantar la decisión. pic.twitter.com/OvQyDT3jRX — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 3, 2026

Pese al interés del Cagliari italiano, de Rosario Central y de Independiente, el futbolista aún no había acordado con ninguna institución y esta inhabilitación puede ser un obstáculo a la hora de hacerlo. Igualmente, el jugador ya trabaja con sus abogados para poder levantar la sanción lo más rápido posible.

Tres jugadores del container de River tendrán nuevos destinos

En medio de la turbulencia deportiva, el lunes River Plate dejó trascender que tres de los futbolistas que estaban relegados del plantel profesional ya tienen nuevo club. Se trata del grupo de jugadores que estaba entrenando en el predio que la institución tiene sobre Avenida Cantilo. En las redes sociales se la denominó como "La banda del container", ya que por algunas obras que se están realizando, los jugadores no tienen los vestuarios habituales.

Se trata de Maxi Salas quién tiene todo acordado con la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero correntino ex Racing continuará su carrera en el club mendocino, que está jugando Copa Libertadores y tiene por delante la serie contra Fluminense de Brasil.

El segundo jugador que abandonará el Millonario será Ian Subiabre, quién se marchará a Tigre. El joven delantero se sumará al Matador de Victoria en busca de continuidad. Además del torneo local, el equipo de Diego Dabove tiene por delante el choque por Copa Sudamericana frente a Montevideo City Torque. Además, en dos fechas se enfrentan al Millonario.

Por último, Santiago Lencina se va al Burgos CF de España. El mediocampista emigrará al fútbol europeo y jugará en la Segunda División española, dónde tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente. Las salidas, que hasta ahora no fueron oficializadas por el club en sus canales de comunicación, se interpretan como el primer movimiento de un mercado de pases que promete ser agitado en Núñez, aunque la dirigencia evitó dar precisiones sobre si habrá más bajas o posibles refuerzos.