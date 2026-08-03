El tenso momento que vivieron Paulo Dybala y Matías Soulé en el último amistoso de la Roma.

La Loba fue goleada 4 a 1 por un equipo de la segunda de Inglaterra y generó un conflicto interno.

La Roma , de la Serie A italiana, no inició la pretemporada de cara a la 2026/2027 de la mejor manera. Luego del empate 3-3 ante Cannes, este sábado la Loba cayó por 4-1 ante el Cardiff de la Segunda División de Inglaterra. Durante el partido, en el que se dio también el debut del delantero Santi Castro, se percibió un clima caliente entre Paulo Dybala , Matías Soulé y Bryan Cristante .

Es que, luego del cuarto gol del equipo de Gales, los futbolistas del conjunto de la capital italiana vivieron un encontronazo marcado por la tensión. Allí, Cristante, capitán del equipo, cruzó a Soulé -que dio una asistencia- y lo empujó. Inmediatamente, la agresión suscitó la respuesta de Dybala (autor del único gol de la Roma), quien empujó al italiano. La Roma tiene por delante tres amistosos más antes de iniciar la temporada regular: frente a Newport (Gales) el martes 4 de agosto, vs Brighton el sábado 8 y ante el Borussia Dortmund el 15. El debut por Serie A será el lunes 24 de agosto.

En cuanto al amistoso en sí, la Loba cayó por 4-1 en su segundo partido de pretemporada contra Cardiff. Ya había comenzado con un tono agridulce en el empate 3-3 ante el Cannes de Francia luego de ir ganando 3-0. En esta oportunidad, le tocó perder y por amplia diferencia ante un club de la segunda división de Inglaterra. La buen noticia es que Paulo Dybala fue titular y convirtió un gol. La Joya venía de un doblete en el primer amistoso y ratifica su gran inicio de temporada, a contracara del nivel colectivo del equipo. No obstante, erró un penal cuando el partido ya estaba 2-0 para los británicos.

Il solito pippone polifemo Cristante che se sente stocazzo dentro e fuori lo spogliatoio.

Del resto ormai ha > 300 presenze. Già prevedo l’ennesima stagione di quelli “eh ma se lo fa giocare” pic.twitter.com/DG7zu58DSp — Impero del Malen (@ASRomaMe) August 2, 2026

Uno de los atractivos que presentaba la previa del encuentro era el estreno de Santiago Castro con la camiseta de Roma. El delantero (surgido de las inferiores de Vélez) llegó al club de la capital italiana arribó a cambio de 35 millones de euros más bonos desde Bologna. El atacante jugó 66 minutos, fue amonestado e intentó una vez al arco. El tridente de la Roma fue bien argentino: Dybala - Soulé - Castro. Fue Matías el que más jugó de los tres, con 81 minutos en cancha. En tanto, el ex Juventus disputó 71 minutos en el partido.

El video con el que el Chelsea confirmó la llegada del Colo Barco

Valentín Barco fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Chelsea y dio un nuevo paso en su carrera tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El club inglés confirmó la incorporación del volante de 22 años mediante un video difundido en sus redes sociales, luego de que el pase desde el Racing de Estrasburgo ya estuviera acordado desde hace varias semanas. El ex Boca firmó contrato hasta 2033 y se convirtió en una de las apuestas a futuro de la institución londinense.

La llegada del Colo fue anunciada con una producción especial en la que participó Gary Cahill, histórico defensor de los Blues, quien destacó las cualidades del pichón de crack. Durante el video de presentación, el exfutbolista expresó: “Probablemente una buena incorporación al equipo. 22 años de edad, muy ofensivo, muy emocionante, así que será interesante ver cómo le va. Así que otro joven león emocionante se une a la manada”.

CHELSEA PRESENTA AL COLO BARCO. pic.twitter.com/me6UGjHUfX — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 2, 2026

La publicación fue acompañada por un mensaje del club que decía: “Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido a casa, Valentín!”. Aunque la operación ya estaba cerrada antes de la disputa de la Copa del Mundo, el elenco londinense esperó la finalización de la competencia para hacer oficial la contratación.