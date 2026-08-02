Todo listo: el video con el que el Chelsea confirmó la llegada de un mundialista con la Selección Argentina

Valentín Barco fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Chelsea y dio un nuevo paso en su carrera tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El club inglés confirmó la incorporación del volante de 22 años mediante un video difundido en sus redes sociales, luego de que el pase desde el Racing de Estrasburgo ya estuviera acordado desde hace varias semanas. El ex Boca firmó contrato hasta 2033 y se convirtió en una de las apuestas a futuro de la institución londinense.

La llegada del Colo fue anunciada con una producción especial en la que participó Gary Cahill , histórico defensor de los Blues, quien destacó las cualidades del pichón de crack. Durante el video de presentación, el exfutbolista expresó: “Probablemente una buena incorporación al equipo. 22 años de edad, muy ofensivo, muy emocionante, así que será interesante ver cómo le va. Así que otro joven león emocionante se une a la manada ”.

La publicación fue acompañada por un mensaje del club que decía: “Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido a casa, Valentín!”. Aunque la operación ya estaba cerrada antes de la disputa de la Copa del Mundo, el elenco londinense esperó la finalización de la competencia para hacer oficial la contratación.

Al tratarse de una transferencia entre dos clubes pertenecientes al mismo grupo empresario, BlueCo, el monto del pase no fue informado. Desde la institución inglesa también aclararon que el mediocampista mixto no viajará de inmediato a la pretemporada que el plantel realiza en Sídney bajo las órdenes de Xabi Alonso, ya que contará con algunos días adicionales de descanso antes de incorporarse al equipo.

La noticia también tuvo una rápida repercusión fuera del ámbito futbolístico. Yazmín Jaureguy, pareja del jugador, celebró el anuncio con una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió el video oficial del Chelsea y escribió una sola palabra: “Familia”, acompañada por corazones azules. El gesto fue replicado por miles de seguidores de la pareja, que celebraron el salto del futbolista a uno de los clubes más importantes de la Premier League.

CHELSEA PRESENTA AL COLO BARCO. pic.twitter.com/me6UGjHUfX — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 2, 2026

Barco llega a Stamford Bridge después de consolidarse en el Racing de Estrasburgo, donde fue una de las figuras de la última temporada. El argentino participó en 43 partidos oficiales y contribuyó con 12 goles generados entre anotaciones y asistencias, un rendimiento que resultó determinante para que el conjunto francés lograra la clasificación a competencias europeas. Su crecimiento terminó de convencer a los dirigentes del Chelsea, que decidieron incorporarlo definitivamente para reforzar el plantel de cara a los próximos años.

La cifra que podría entrarle a Boca por el pase de Barco

El recorrido del Colo en Europa comenzó en 2024, cuando dejó el Xeneize para sumarse al Brighton tras el pago de una cláusula cercana a los 10 millones de dólares. Posteriormente fue cedido al Sevilla y luego al Estrasburgo, donde encontró continuidad y logró mostrar el nivel que lo llevó nuevamente a la élite del fútbol inglés. Según el sitio especializado Transfermarkt, el defensor tiene actualmente una valoración cercana a los 40 millones de euros, una cifra que también representa una buena noticia para el cuadro azul y oro, ya que el club argentino recibirá un porcentaje por los derechos de formación del futbolista.