"Dejate de joder": el cruce de Facundo Medina con su mamá por las teorías conspirativas sobre la Selección

El defensor tuvo que aclararle a su propio núcleo familiar que la derrota ante España en la final del Mundial fue puramente por motivos futbolísticos.

Facundo Medina volvió a referirse a las teorías conspirativas que aparecieron en las redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y dejó en claro cuál fue su postura desde el primer momento. El defensor del Olympique de Marsella contó que incluso tuvo que desmentir esos rumores dentro de su propia familia, luego de una conversación con su madre que lo sorprendió por completo.

El zaguero relató la situación durante una entrevista con Ferné con Grego, donde recordó que reaccionó con incredulidad cuando escuchó que su mamá también había prestado atención a las versiones que circulaban en internet. “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder! ¡Dejate de hinchar los huevos! ’”, recordó entre risas, dejando en evidencia el fastidio que le generó la difusión de esas especulaciones.

El central también explicó que nunca existió otra explicación para la derrota que la estrictamente deportiva y sostuvo que el grupo quedó golpeado por haber perdido la posibilidad de conquistar un nuevo título mundial. “¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué? Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás? Yo, sabés qué, estaría feliz, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo ”, expresó el defensor, quien fue una de las figuras argentinas durante el certamen disputado en Norteamérica.

“Mi mamá dice ‘YO TAMBIÉN DUDO UN POCO’. Le dije: ‘DALE, ¿VOS TAMBIÉN TE VAS A PRENDER EN ESO? Dejate de joder, dejate de hinchar los huevos’”. Facundo Medina contó la charla con su mamá sobre las TEORÍAS CONSPIRATIVAS. pic.twitter.com/DshGKPIiCi

Las declaraciones del ex River, que ofició de lateral izquierdo improvisado durante la Copa del Mundo, coinciden con el mensaje que días atrás transmitieron Claudio "Chiqui" Tapia, Lionel Scaloni y Roberto Ayala, quienes también descartaron cualquier tipo de teoría vinculada con el desarrollo de la final. Desde el cuerpo técnico insistieron en que la derrota formó parte del juego y que el plantel siempre salió a competir con el objetivo de quedarse con el campeonato.

No es la primera vez que Medina intenta ponerle un freno a ese tipo de versiones. Apenas regresó al país después de la cita máxima, aprovechó el contacto con los hinchas para pedir que no creyeran en las publicaciones que circulaban en las redes sociales. En ese momento reconoció que el grupo había quedado muy afectado por el resultado y remarcó que algunos futbolistas incluso decidieron no participar de los festejos de bienvenida por el impacto emocional que significó perder la instancia decisiva.

MEDINA VOLVIÓ A SU BARRIO: “NO CREAN BOLUDECES”



El defensor de la Selección Argentina fue recibido por una multitud en Villa Caraza tras el subcampeonato en el Mundial. Agradeció el apoyo de los vecinos y explicó por qué varios jugadores no regresaron al país después de la… pic.twitter.com/Z2LG4ksZ1S — Clarín (@clarincom) July 23, 2026

Qué dijo Facundo Medina al volver a su pueblo tras el Mundial

“No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. Estamos muy tristes por haber perdido”, había manifestado el ex Lens, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los simpatizantes argentinos y que buscó bajar el tono de las especulaciones que comenzaron a multiplicarse después del encuentro decisivo.

Durante la entrevista, Medina también aprovechó para destacar el clima que existe dentro del plantel campeón del mundo y aseguró que la fortaleza del grupo sigue siendo una de las principales virtudes del ciclo encabezado por Scaloni. En ese sentido, sostuvo que el compañerismo y la calidad humana de los futbolistas fueron determinantes para sostener el proyecto durante los últimos años.

“Cuando vos tenés gente que, más allá de que sean excelentes jugadores, son aún mejor persona, es imposible no tirarte de cabeza ”, concluyó el marcador central, quien dejó un nuevo respaldo al grupo de la Selección y volvió a insistir en que la única explicación de la caída frente a España fue futbolística, descartando cualquier versión ajena a lo ocurrido dentro del campo de juego.