El golazo de Tim Payne en su debut en Olimpia de Paraguay

El neocelandés anotó en la goleada del equipo más grande del fútbol guaraní sobre Rubio Ñu.

Cuando Olimpia contrató a Tim Payne , se generaron muchas dudas respecto de la efectividad de esa idea. El defensor de Nueva Zelanda, que se hizo viral antes del Mundial 2026 , tuvo una pobre actuación con su selección y la movida pareció más relacionada al márketing que a lo futbolístico.

Sin embargo, en su debut el jugador tuvo una actuación positiva que cerró con un golazo. El equipo con más historia del fútbol paraguayo goleó 5 a 0 a Rubi Ñu, en el comienzo del Clausura local.

Tras una buena jugada colectiva, el jugador que viene de disputar la Copa del Mundo pasó al ataque y cerró la acción con un remate espectacular.

"Tim Payne":

Porque convirtió un gol en su primer partido como jugador de Olimpia pic.twitter.com/jLh9Dfd5HV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 2, 2026

Payne, de 32 años, recibió la pelota fuera del área y sacó un potente remate que se clavó junto al palo para convertir su primer tanto con el conjunto paraguayo. La conquista rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gran debut del futbolista que llegó al club tras disputar la Copa del Mundo con Nueva Zelanda.

El lateral fue presentado por Olimpia luego de finalizar su participación en el Mundial 2026, certamen en el que también alcanzó una enorme popularidad gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, "El Scarso", que multiplicó sus seguidores en redes sociales.

Ahora, el neozelandés comenzó su etapa en el fútbol sudamericano de la mejor manera: con un gol y una victoria del "Decano".

Quién es Tim Payne, el futbolista que batió récords en redes gracias al público argentino

El nombre de Tim Payne pasó del anonimato a transformarse en una auténtica celebridad de las redes sociales, registrando un crecimiento exponencial de su masa de seguidores motorizado de forma exclusiva por la comunidad argentina.

Nacido en la ciudad de Auckland, Timothy John Payne es un experimentado futbolista neozelandés de 32 años que se desempeña habitualmente como defensor central o lateral derecho en Olimpia de Paraguay, club por el cual firmó mientras se disputaba la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista posee un recorrido consolidado en el fútbol de Oceanía y con participación regular en la selección de los “All Whites”, el jugador no formaba parte del radar del gran público futbolístico global hasta el inicio del último certamen mundialista.

La repentina notoriedad de Payne se originó a partir de una propuesta diseñada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, reconocido en las plataformas digitales bajo el seudónimo de “Scarso”.

La consigna planteada a la audiencia consistió en realizar un rastreo minucioso de las plantillas de las naciones de menor tradición futbolística clasificadas al Mundial, con el propósito de identificar al profesional con menos seguidores en redes sociales para hacerlo conocido. El análisis de perfiles determinó que el zaguero oceánico cumplía con los requisitos, contando inicialmente con una base de apenas 4.700 usuarios en su cuenta de Instagram.

El impacto de la campaña fue inmediato y masivo. En un lapso de un par de días, una oleada de usuarios procedió a seguir el perfil del atleta, cubriendo sus publicaciones institucionales con millares de comentarios en español.