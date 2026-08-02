Sorpresa total: River confirmó que el Chacho Coudet no hablará tras el partido ante Rosario Central

River afronta este domingo un partido clave frente a Rosario Central , pero la atención no estará únicamente puesta en lo que ocurra dentro del campo de juego. En la previa del encuentro, el club tomó una decisión poco habitual: ni el Chacho Coudet ni los futbolistas realizarán declaraciones una vez finalizado el compromiso. La medida fue consensuada entre el cuerpo técnico y el plantel, en medio de un contexto deportivo adverso y con el objetivo de bajar la exposición pública.

La determinación implica que tampoco habrá conferencia de prensa del entrenador , una práctica habitual después de cada presentación oficial. Según trascendió desde el entorno del club, la postura responde a la intención de "priorizar trabajar en silencio" mientras River intenta revertir un presente que quedó lejos de las expectativas generadas para el segundo semestre de la temporada.

El conjunto de Núñez atraviesa uno de los momentos más delicados del año. Luego de perder la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, el equipo no logró recuperarse y comenzó el Clausura con dos derrotas consecutivas , además de sufrir una inesperada eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. Esa seguidilla de resultados profundizó el malestar de los hinchas y aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

La dirigencia de #River tomó la decisión de que, pase lo que pase esta noche ante #RosarioCentral, ni Eduardo Coudet ni los jugadores dialogarán ante la prensa. La institución será multada por la Asociación del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/toIl6RouKB — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2026

La llegada del Chacho despertó ilusión entre los simpatizantes, pero el inicio del ciclo estuvo lejos de ser el esperado. El equipo todavía no encontró una identidad de juego y mostró dificultades tanto en la generación de situaciones ofensivas como en la solidez defensiva. Frente a Rosario Central, River buscará conseguir su primer triunfo del campeonato y cortar una racha negativa que condicionó el arranque del semestre.

No es la primera vez que el Millonario modifica su esquema habitual de comunicación. En el debut del Clausura ante Barracas Central, cuando el estratega no pudo estar en el banco por una suspensión y Ariel Broggi dirigió al equipo, tampoco hubo conferencia de prensa. Sin embargo, aquella vez sí hablaron algunos futbolistas, entre ellos Nicolás Otamendi, quien dio la cara tras la derrota sufrida en el Monumental.

En esta oportunidad, la postura será mucho más estricta. Ningún integrante del plantel brindará declaraciones, sin importar el resultado del encuentro. La idea es evitar mensajes aislados, reducir la exposición mediática y concentrar todos los esfuerzos en mejorar el rendimiento dentro de la cancha, en un momento en el que cada presentación adquiere una relevancia especial.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando intensamente en el mercado de pases. La Banda está muy cerca de concretar la incorporación de Thiago Almada, una negociación que podría convertirse en la transferencia más importante de la historia del club. La llegada del campeón del mundo aparece como una apuesta fuerte para jerarquizar al plantel y darle un salto de calidad en una temporada que todavía tiene varios objetivos por delante.

Los silbidos contra Coudet en la previa del partido

En el Monumental, el clima también será un factor a seguir de cerca. Antes del inicio del encuentro ya se escucharon algunos silbidos dirigidos a Coudet, una señal del descontento de parte de los hinchas por los malos resultados recientes. Con ese escenario, River buscará reencontrarse con la victoria y empezar a cambiar el ánimo general, mientras puertas adentro apuesta por el silencio como primer paso para recuperar la confianza.