River se juega mucho de local ante Rosario Central: hora, formaciones y TV

El Millonario viene de tres derrotas al hilo y Eduardo Coudet está en la cuerda floja.

River recibirá este domingo a Rosario Central , por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que podría ser determinante para su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet .

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata .

Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al "Canalla" podría ser un nuevo punto de partida para el "Millonario" o la estocada final para el entrenador.

Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Las posibles formaciones de River y Rosario Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Torneo Clausura

Zona B - fecha 3

River - Rosario Central

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium

River presentó al ¿último refuerzo? del mercado de pases

River confirmó la llegada del mediocampista Tobías Andrada, desde Vélez, sobre el cierre del mercado de pases de invierno del fútbol argentino.

La compra del 70% de su ficha habría rondado los seis millones de dólares, con la posibilidad de abonar otros dos millones para quedarse con otro 20%, en caso de cumplirse ciertos objetivos, con contrato hasta diciembre de 2030.

Así, Andrada se convierte en el séptimo refuerzo del “Millonario” en este mercado invernal y, a sus 19 años, tendrá la dura tarea de ser uno de los encargados de dar “ese pase distinto”, como pidió el entrenador Eduardo Coudet en su última conferencia de prensa, luego de dar salida al volante colombiano Juan Fernando Quintero.

En la fecha límite del mercado de pases, River cerró una nueva incorporación que, de no surgir inconvenientes, sería su último movimiento en la ventana, al firmar la llegada de Tobías Andrada.

El volante de 19 años, juvenil de Vélez y con actualidad en la Selección argentina Sub 20, deja el “Fortín” tras disputar 36 partidos, en los que hizo tres goles y asistió en una vez, con distintas posiciones en el campo de juego: jugó en la base del mediocampo, acompañando al “5” e incluso de volante por el costado derecho.