Milei volvió a ser duro con los jugadores de la Selección Argentina por la bandera de Malvinas

El presidente de la Nación habló en exclusiva para A La Barbarossa, entrevistado por Mariana Brey, y revivió el epidosio.

“Hay que guardar la compostura. El gol de Maradona a los ingleses, cualquiera de los dos, no nos devolvieron las Malvinas ”. Con esa frase, Javier Milei volvió a cuestionar el gesto de los jugadores de la Selección Argentina , que habían mostrado una bandera sobre las Islas Malvinas después del triunfo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 .

El Presidente retomó el tema durante una entrevista y planteó que el reclamo por la soberanía debe quedar fuera de la escena futbolística. Para sostener su postura, usó una comparación con Elvis Presley : “Fue consultado por la guerra de Vietnam en una entrevista. Él le dijo que no opinaba de política, que es alguien que se dedica al entretenimiento”. Luego resumió su mirada con otra frase: “No está bueno mezclar agua con aceite, es un deporte, un juego”.

"No hay que mezclar el agua con el aceite" Javier Milei criticó que los jugadores de la Selección Argentina hayan exhibido una bandera de las Islas Malvinas después de ganarle a Inglaterra y afirmó: "Es un deporte, es un juego". pic.twitter.com/IjABo0Ye9K

Milei también buscó diferenciar las emociones de los futbolistas de las responsabilidades institucionales. “Los jugadores lo pueden hacer, por las emociones del momento. Eso no le puede pasar a un político, por que puede haber declaraciones similares a declarar una guerra”, señaló. En ese sentido, aseguró que comparte la posición del entrenador argentino: “Estoy en la misma linea que manifestó Scaloni”.

El mandatario defendió además la estrategia diplomática de su gobierno y aseguró que ese es el camino para avanzar en el reclamo. “El avance en la recuperación lo hicimos desde la diplomacia. Hicimos que la ONU obligue a Inglaterra a que se siente hablar, eso ya sucedió. Es tal la forma que hacemos el trabajo diplomático que Estados Unidos se manifestó a nuestro favor, China y parte de Inglaterra lo considera”, afirmó.

La crítica no fue aislada. Días atrás, Milei ya había marcado su rechazo al festejo del plantel y había dicho: “Los jugadores no son parte de la diplomacia. Es un actuar imprudente”. Ahora volvió sobre la misma idea y dejó otra definición: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Ciertos errores son inadmisibles. Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático”.

La Selección Argentina enfrenta una posible sanción de FIFA

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección nacional, en una investigación que tiene como uno de sus principales ejes la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Según informó el organismo, el hecho podría encuadrarse como una manifestación política prohibida por los reglamentos de la FIFA, que impiden la utilización de competencias oficiales para expresar mensajes ajenos al ámbito deportivo.

La bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” había sido exhibida por futbolistas argentinos en los festejos posteriores al encuentro disputado en Atlanta y se convirtió en una de las imágenes más difundidas del torneo.

La exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras el partido frente a Inglaterra, considerada por la FIFA como una posible manifestación política prohibida por su reglamento, no solo fue la única alarma de parte de la FIFA.

La investigación también se apoya en el informe del instructor de ética designado para el caso e incluye a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, y el español Gavi también figura en el procedimiento.

La AFA es investigada por posibles infracciones al Código Disciplinario vinculadas con manifestaciones ajenas al deporte, conductas inadecuadas, discriminación, agresiones racistas, fallas de seguridad, retrasos en los partidos, incumplimiento de protocolos, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de los hinchas durante distintos encuentros del torneo.

Además, Molina y Paredes afrontan cargos por agresión, mientras que Almada y Gavi son investigados por conducta antideportiva.