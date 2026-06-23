De cartonear en Villa Fiorito a ser el asistidor de Messi para un gol histórico: la historia de Facundo Medina

El futbolista tuvo una destacada actuación en los dos partidos mundialistas y fue clave en el primer tanto de Messi con el que se colocó como máximo anotador en los mundiales.

“Es de Medina , toda de él” . Lionel Messi lo dejó en claro inmediatamente: su primer gol en el doblete ante Austria fue en gran parte por Facundo Medina , el lateral izquierdo por el que optó Lionel Scaloni para reemplazar a Tagliafico, que por un momento se vistió del Jordi Alba que tenía el '10' en su época dorada en Barcelona, incluso en Inter Miami . Quedó en la historia, fue el asistidor de un gol histórico con el que Lio superó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la la todas las ediciones del mundial 2026 .

Lo cierto que el fútbol le reconoció a Medina en este segundo encuentro el esfuerzo hecho en su infancia. Detrás del jugador que brilló en la segunda fecha de la cita mundialista, hay una dura historia que tuvo un giro inesperado: de cartonear a ser el aliado de Messi .

El jugador de 27 años nació en Villa Fiorito , mismo barrio en el que nació Diego Armando Maradona , de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mundial. Una infancia marcada por un contexto duro a nivel económico y en un barrio donde los malos hábitos están al alcance de los ciudadanos.

En un relato brindado cuando era jugador de Talleres de Córdoba, Medina contó: "Ahí en el barrio de algo había que sobrevivir en su momento. Cartoneaba con toda la banda, con mis tíos, todo. Íbamos de lunes a viernes, era un laburo familiar".

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"Por suerte para comer teníamos, pero igual había que poner el lomo. Mi mamá tenía un laburo fijo en un supermercado. Era el mimadito de mi abuela, me llevaba y me quedaba a jugar con la pelota hasta los 12 o 13 años que me encerré en la pensión de River", dijo alguna vez el jugador. Su experiencia profesional como jugador dio el salto en Talleres, tras haber llegado del millonario (club que lo "sacó de la villa") donde tan solo jugó un amistoso. Dio el salto a Europa para vestir la camiseta de Lens y Olympique de Marsella.

Las palabras de Messi para Medina: "Me hizo recordar los viejos tiempos con Jordi Alba"

"Gracias a Dios tengo varios goles así como el primero. Siempre le decía al Negro: 'tirala atrás, boludo, que yo siempre llego'. Y la dejó espectacular. Me hizo recordar los viejos tiempos con Jordi Alba, que me daba ese tipo de pases", dijo con elogios el '10' tras el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2069176892914024793&partner=&hide_thread=false Messi y el primer gol ante Austria: DEL "TIRALA ATRÁS, BOLUDO. YO SIEMPRE LLEGO" AL RECUERDO DE "LOS VIEJOS TIEMPOS CON JORDI".



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Luego Medina, devolvió elogios: "Estoy contento por cómo se está dando todo, más allá de la victoria. El grupo demuestra humildad y sacrificio; vamos paso a paso. En lo personal, todavía no caigo del todo. Pero lo disfruto porque está mi familia acá. No tengo ni idea de quién fue la asistencia. A mí la vez pasada me dijeron que la tirara ahí y cumplí. ¿Messi? Está de más hablar de él".