Las mejores fotos del fin de semana largo en Neuquén: actividades y muchas propuestas

La ciudad de Neuquén cerró el fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto con un importante movimiento turístico. Las postales.

La ciudad de Neuquén cerró el fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto con un importante movimiento turístico.

La ciudad de Neuquén registró un 65% de ocupación , reflejando el movimiento generado por quienes utilizaron la capital como destino y punto de conexión para recorrer diferentes lugares de la provincia. En tanto, los destinos del norte neuquino alcanzaron en conjunto un 50%.

La combinación de las propuestas con actividades deportivas, gastronómicas y culturales volvió a tener un peso importante en la elección de los destinos durante el fin de semana largo.

Los resultados preliminares vuelven a mostrar la importancia de complementar los atractivos naturales y la infraestructura turística con una agenda de actividades que genere nuevas razones para viajar y contribuya a extender la permanencia y el consumo de los visitantes en cada localidad.

Omar Novoa

El impacto económico provincial estimado en más de 40 mil millones de pesos refleja el efecto que genera el turismo sobre una extensa cadena de actividades que incluye alojamientos, gastronomía, centros de esquí y parques de nieve, excursiones, transporte, comercios, prestadores, productores y emprendimientos locales.

Omar Novoa

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se continúa trabajando junto con municipios y el sector privado en acciones de promoción de los destinos, acompañamiento de eventos y fortalecimiento de las propuestas que permiten diversificar la experiencia de quienes visitan la provincia.

Omar Novoa

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