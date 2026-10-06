La impactante confesión del copiloto que intentó estrellar un avión con 180 pasajeros: "Lo hice por..."

El acusado explicó sus motivos ante los investigadores. Buscan determinar si actuó solo o recibió instrucciones para cometer el ataque.

Los pasajeros lograron grabar el momento en el que atendieron al piloto del avión de Flydubai.

El miércoles pasado, un avión sufrió un impactante hecho que fue catalogado por las autoridades israelíes como un atentado terrorista, mientras cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y tuvo que aterrizar de emergencia. Hubo gritos, momentos de desesperación entre los 180 pasajeros y un piloto terminó herido. En las últimas horas, el hombre señalado como terrorista brindó impactantes declaraciones y reconoció que planeaba un atentado.

El incidente generó momentos de pánico en el aire cuando el vuelo FZ 1073 desde Dubái hacia Tel Aviv, tuvo que concretar un aterrizaje de emergencia en la base aeroportuaria de Tabuk, ubicada en Arabia Saudita.

El sospechoso, identificado como el omaní Hammam Al-Hammami , está detenido después del ataque al vuelo FZ1073, que salió de Dubái rumbo a Tel Aviv el miércoles 30 de septiembre. La Fiscalía emiratí confirmó que utilizó un hacha de emergencia para agredir al capitán e intentar tomar los controles.

La reacción del comandante y la intervención de pasajeros y tripulantes evitaron una tragedia. Aunque estaba gravemente herido, Smit Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina para que otros pudieran entrar y reducir al agresor.

"Quería morir como mártir"

“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”, esa fue la explicación que dio el copiloto acusado de atacar al comandante de un avión de Flydubai, según la información difundida este lunes sobre su interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos.

La declaración atribuida al detenido apunta a un motivo vinculado con la guerra en Gaza. Sin embargo, todavía se investiga si preparó el ataque por su cuenta o si recibió instrucciones de otras personas. La participación de posibles cómplices sigue bajo análisis.

Las autoridades y organismos de seguridad israelíes confirmaron que el incidente se trató de un atentado.

Emiratos Árabes Unidos encabeza la investigación, en la que también interviene el Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí. La pesquisa incluye la revisión de pruebas materiales y digitales para reconstruir la preparación del ataque y los contactos del sospechoso.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, calificó lo ocurrido como un intento de atentado terrorista. Además de confirmar el arma utilizada, señaló que las conclusiones definitivas se comunicarán cuando terminen las diligencias. Hasta ahora, no se estableció públicamente si hubo una organización detrás del ataque.

El pedido de rezar y los golpes por la espalda

Desde el hospital donde se recupera en Abu Dabi, Machchhar relató lo que pasó en la cabina en una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según contó, el copiloto le pidió permiso para rezar, algo que no le pareció extraño.

El comandante siguió mirando hacia adelante. Cuatro o cinco minutos después, sintió un golpe fuerte en la nuca. Al principio creyó que el avión había sufrido una avería grave, pero los golpes continuaron y entendió que quien lo estaba atacando era su compañero.

Su visión quedó borrosa y, poco después, sintió que la aeronave perdía altura de forma abrupta. En una llamada anterior con el primer ministro de India, Narendra Modi, había resumido esa sensación: “Sentí que el avión iba en picado”.

El capitán intentó abrir la puerta para pedir ayuda, pero el agresor frustró ese primer intento. Machchhar recordó que quedó tirado en el piso, mientras escuchaba los gritos de los pasajeros y sentía el descenso del avión.

La maniobra que permitió entrar a los pasajeros

La puerta de la cabina podía abrirse desde afuera con un código, aunque el copiloto impedía el acceso. Desde adentro, en cambio, era posible accionar una manija. Pese a las heridas, el comandante reunió fuerzas para intentarlo una vez más.

Pasajeros del vuelo FZ1073 llegan al aeropuerto Ben Gurion después del aterrizaje de emergencia (Foto: Avshalom Sassoni/Flash90)

Logró alcanzar el mecanismo, girarlo y abrir. Del otro lado ya había personas listas para entrar, que se abalanzaron sobre el atacante y lo redujeron. La intervención permitió recuperar el control de la situación.

Un piloto de reserva de Flydubai que viajaba en el avión se hizo cargo y aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. Allí fue detenido el copiloto, que luego quedó bajo custodia de las autoridades emiratíes.