Se trata de una fecha que tiene su celebración cada año. La jornada se conmemora en más de 80 países.

El 19 de marzo también figura como Día del Hombre en algunos calendarios de América Latina.

Este jueves 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del hombre , una conmemoración que se extendió a más de 80 países. La jornada busca promover el cuidado de la salud masculina y reconocer a quienes, en sus familias o en sus barrios, son un ejemplo para chicos y adolescentes.

El 19 de marzo también figura como Día del Hombre en algunos calendarios de América Latina. En Colombia, por ejemplo, el festejo coincide con la fiesta de San José, a quien la tradición católica reconoce como esposo de María y padre adoptivo de Jesús. De ahí viene la costumbre de vincular la celebración de marzo con la paternidad.

La fecha que se sigue en la Argentina nació en Trinidad y Tobago. El 19 de noviembre de 1999 , Jerome Teelucksingh, profesor de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales, organizó el primer encuentro en Puerto España, la capital del país.

Años después explicó que quería una celebración que también incluyera a los chicos, a los adolescentes y a los hombres sin hijos, que quedaban fuera del Día del Padre.

El partido que dejó a Trinidad y Tobago afuera de Italia 90

Teelucksingh tenía dos motivos para elegir el 19 de noviembre: era el cumpleaños de su papá, a quien quería agradecerle las enseñanzas y el apoyo que le había dado a lo largo de su vida. Esperaba que otros también recordaran a un abuelo, a un tío o a un maestro que hubiera tenido una influencia parecida en su historia.

El segundo motivo se remontaba a las Eliminatorias del Mundial de Fútbol de Italia 90. El 19 de noviembre de 1989, la selección de Trinidad y Tobago recibió a Estados Unidos en Puerto España. Al equipo caribeño le alcanzaba con empatar para disputar el primer Mundial de su historia. El estadounidense Paul Caligiuri marcó el único gol y dejó afuera al seleccionado anfitrión.

Diez años después de la derrota, cuando organizó el primer Día del Hombre en su país, Teelucksingh todavía recordaba cómo aquella selección había reunido a gente de distintas clases sociales, religiones y orígenes. "Quería preservar ese momento de 1989, cuando un país estaba unido", escribió el historiador esta semana.

Cómo se extendió la celebración y qué propone en 2026

La idea de dedicarles una jornada a los varones ya tenía antecedentes. En febrero de 1992, el profesor estadounidense Thomas Oaster, director de un centro de estudios sobre los hombres en la Universidad de Misuri en Kansas City, impulsó una convocatoria.

En Malta se festejó en febrero desde 1994 hasta que, en 2009, la asociación que organizaba la jornada votó a favor de pasarla a noviembre.

En este estadio de Puerto España, a Trinidad y Tobago le alcanzaba un empate para ir a Italia 90. Estados Unidos le ganó 1 a 0 con un gol de Paul Caligiuri. (Foto: Paul Lowry, archivo de 2009 / CC BY 2.0)

Para la edición de 2026, los organizadores eligieron el lema "The Future Is Everyone", que puede traducirse como "El futuro es de todos". La propuesta partió de la escritora estadounidense Lisa Britton.

Entre los seis objetivos de la jornada figuran promover la igualdad de género, darles visibilidad a los hombres que son referentes en la vida cotidiana y señalar las situaciones en que los varones sufren discriminación.

Teelucksingh también busca que Naciones Unidas incorpore el Día del Hombre a su calendario oficial. El 16 de noviembre contó que había trasladado el pedido a la sede del organismo en Nueva York. Allí le explicaron que un Estado miembro debía presentar una resolución para que los demás pudieran votarla.

En Argentina, la fecha coincide con campañas de salud que duran todo el mes. En Río Negro, la Ley 5611 estableció en 2022 la campaña anual Noviembre Azul para informar sobre el cáncer de próstata y su detección temprana. La norma prevé charlas y talleres abiertos a la comunidad, con especial atención a los varones a partir de los 40 años, y la iluminación en azul de edificios públicos y monumentos provinciales.