Varias heladerías de la ciudad se sumarán a la propuesta de este miércoles, que invita a disfrutar de una noche especial para los amantes del helado.

Los amantes del helado tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los clásicos más elegidos durante todo el año. Este miércoles se celebrará una nueva edición de la Noche de las Heladerías en Neuquén , una iniciativa que convoca a comercios del rubro y propone una jornada especial para compartir y disfrutar de distintos sabores.

En la capital neuquina, se sumará a la propuesta lanzada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y contará con la participación de seis heladerías que se sumarán a la celebración. Se trata de comercios de ese rubro con gran trayectoria en la ciudad. Ante este anuncio, algunas heladerías ya comenzaron a publicar en las redes su participación en este gran evento.

La promoción principal de la jornada será un 2x1 en el cuarto de kilo de helado. Es decir, quienes compren un cuarto recibirán otro de la misma cantidad sin cargo.

El beneficio estará disponible este miércoles a partir de las 19 en punto y continuará hasta el cierre de los locales participantes. Para poder aprovechar la promoción, hay que tener en cuenta que esta solo está vigente en las heladerías adheridas.

También hay que tener en cuenta que los locales pueden establecer límites de promociones por persona, a lo que se suma que está sujeta a la disponibilidad de stock de cada heladería.

La actividad busca convocar a vecinos y familias que quieran aprovechar la ocasión para acercarse a sus heladerías favoritas y disfrutar de una salida diferente. La variedad de propuestas permitirá que los consumidores puedan elegir entre distintas opciones y sabores.

La Noche de las Heladerías se convirtió en una de las iniciativas más esperadas por quienes disfrutan de este producto, con una convocatoria que suele reunir a numerosos clientes en los locales adheridos.

En La Noche de las Heladerías habrá promociónes de helados 2x1, lanzamiento de sabores nuevos y otras sorpresas.

En Neuquén, los seis comercios participantes serán parte de esta edición, por lo que se espera movimiento en las heladerías durante la jornada.

Las heladerías que participan en Neuquén:

Dulce Malvina

Heidi Heladerías

Cuore

Mikelo

Heladerías Pire

Montana Helados

Fiore Helados

Grido

La celebración tendrá lugar este miércoles desde las 19 y será una oportunidad para que los vecinos se sumen a la propuesta.

Un nuevo sabor, emblema del evento

En el marco del evento, se suelen lanzar sabores especiales pensados exclusivamente para la Noche de las Heladerías. Según trascendió, este año se proponen innovar con un sabor dulce y original.

Se trata del Maní Split, una nueva receta que contiene crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

La iniciativa se enmarca en la campaña “El sabor de lo nuestro”, impulsada por AFADHYA para poner en valor la identidad de la heladería argentina y reivindicar los sabores que forman parte de su historia y tradición.