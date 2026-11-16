Una constructora denunció que la UOCRA tomó su obrador en la Ruta 7 y paralizó la obra de asfalto de YPF

La empresa Chediack está haciendo un tramo hacia Cortaderas. El jueves, encapuchados, tomaron el obrador y "quemaron banderas" de una facción gremial.

La c onstructora Chediack denunció ante el Ministerio Público Fiscal que un grupo de personas que se presentó como integrante de la UOCRA de Rincón de los Sauces irrumpió en su obrador de la Ruta 7, echó a los trabajadores y dejó paralizada la obra. Antes de irse, quemaron las banderas de otra facción gremial y colgaron las propias.

La empresa presentó la denuncia penal el viernes, en la cual sostiene que los integrantes del grupo "invocaron y se identificaron como integrantes de UOCRA Rincón de los Sauces". También aclara que ese dato "deberá ser corroborado en el marco de la investigación". Un día antes, dos trabajadores habían hecho sus propias denuncias en la Comisaría N°10 de Añelo .

El obrador está sobre la Ruta 7 , a 39 kilómetros al norte del empalme con la Ruta 5, cerca de Cortaderas . Desde ahí, Chediack ejecuta, como contratista de YPF, el segundo tramo de la pavimentación que la Provincia impulsa junto a la petrolera para unir la Confluencia con el norte neuquino. Son 35 kilómetros, entre las progresivas 20 y 55. El primer tramo está a cargo de la neuquina Servipet.

Hubo corridas en un obrador por parte de militantes de la UOCRA.

En el lugar trabajaban, de acuerdo a los datos que recabó LM Neuquén, unos 54 empleados de la constructora, junto con personal de la consultora Latinoconsult, a cargo de la inspección, y supervisores de YPF. Según la denuncia, el obrador ya tenía custodia policial permanente desde mediados de septiembre.

UOCRA: dos horas y media de toma

De acuerdo con el relato de la empresa, alrededor de las 10 del jueves entraron a alta velocidad unos ocho vehículos, entre autos y camionetas. Bajaron cerca de 34 personas, algunas con el rostro cubierto. La constructora remarca que ninguna figuraba en su nómina ni planteó reclamo laboral alguno.

El grupo empezó a golpear las paredes de las oficinas, entró incluso a la de la inspección y obligó a salir a quienes estaban adentro. Después recorrió los módulos del campamento, pateó las puertas de las habitaciones y revolvió las pertenencias del personal alojado. También cortó la energía del obrador, y con eso se cayeron las comunicaciones.

Los dos policías asignados a la custodia, según la presentación, "resultaron materialmente superados en número" y no tuvieron posibilidad real de frenar lo que ocurría.

Luego reunieron a todo el personal en la zona de oficinas y lo obligaron a dejar el lugar, incluidos los trabajadores que viven en el campamento. Cerca de las 12, bajaron las banderas de la otra facción, las quemaron y colgaron las de Rincón de los Sauces.

Para la empresa, fue "un acto adicional de violencia simbólica y de ocupación material del espacio". El grupo se retiró a las 12:30, cuando partió hacia Añelo la primera combi con trabajadores.

Lo que contaron los trabajadores

Las denuncias que dos empleados hicieron en la comisaría suman detalles. Un operario declaró que llegaron 14 vehículos con unas 56 personas y que algunas exhibían armas de fuego: pudo distinguir un revólver y una pistola 9 milímetros. Una compañera dijo no haber visto armas. La denuncia de la empresa no menciona armas.

La trabajadora de maestranza relató que estaba en el comedor cuando entraron tres hombres. Uno la tomó del rodete y de la camisa y le dijo que venían "de parte de un referente" y que tenía que hacer lo que ellos dijeran. Esa tarde la atendieron en la guardia del hospital de Añelo, donde constataron que llegó en estado de shock, sin lesiones visibles, pero con dolor en el cuero cabelludo. La empresa informó de manera preliminar que no hubo lesionados.

Qué pidió Chediack

La constructora informó daños en puertas de oficinas, contenedores y habitaciones, aunque no detectó faltantes. Ante el riesgo de que el hecho se repita, pidió reforzar la custodia con cuatro efectivos de día y dos de noche.

En la denuncia aportó las patentes de cuatro de las camionetas y la descripción de una quinta sin dominio, y pidió que se identifique a sus titulares. También solicitó que declaren los trabajadores, los inspectores y el personal de YPF, que se preserven fotos, videos y comunicaciones, y que se peritan los daños, el corte de energía y las banderas quemadas. Además, se reservó el derecho de presentarse como querellante.

Por ahora no hay detenidos ni personas identificadas.

Una interna que no se apaga

El episodio ocurrió una semana después de otro choque entre las mismas facciones. Afiliados de Rincón de los Sauces y de Añelo se enfrentaron en el acceso al cerro Auca Mahuida, a 40 kilómetros de Rincón, y según trascendidos hubo un herido.

Detrás está la disputa por el control de las obras y de los puestos de trabajo. En 2024, dirigentes del gremio y empresas como Pecom y AESA firmaron un acta para repartir el territorio y frenar la violencia, pero ese pacto se rompió. Cada obrero que una facción logra colocar en una obra suma poder interno. La ruta a Cortaderas, entre Añelo y Rincón, es una de esas zonas de frontera.

Los antecedentes son largos. En 2017, en el mismo acceso a Auca Mahuida, una persona terminó hospitalizada tras una batalla campal entre grupos antagónicos del gremio. En 2024, un enfrentamiento en Sierra Barrosa dejó cuatro heridos.