Cuánto cobra un albañil en noviembre 2026: la tabla salarial para los trabajadores de la Construcción (Uocra)

Los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA recibirán el último aumento del acuerdo paritario. Cómo queda cada categoría.

Los empleados de la construcción ( UOCRA ) de todo el país recibirán en noviembre 2026 el último tramo del aumento salarial fijado en el acuerdo de paritarias para el trimestre septiembre-noviembre. Como venía sucediendo en los últimos dos meses y a diferencia de lo ocurrido en otros tramos del año, el incremento solo será porcentual y no incluirá ningún bono remunerativo.

La suba salarial forma parte del entendimiento firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ), la Cámara Argentina de la Construcción ( CAMARCO ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ), y homologado por la Secretaría de Trabajo .

El incremento impactará en todas las categorías, incluyendo a los albañiles, y modificará las escalas salariales de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y 577/10, además de servir como base para el cálculo de los adicionales de convenio y suplementos correspondientes a cada zona de trabajo.

El último entendimiento fijó aumentos para el trimestre septiembre-noviembre 2026. Claudio Espinoza

De cuánto es el aumento para los trabajadores de la UOCRA en noviembre 2026

De acuerdo a la Disposición 1248/2026, que estableció el tercer tramo trimestral de la paritaria anual correspondiente al período abril 2026-marzo 2027, todos los trabajadores de la construcción recibirán en el penúltimo mes del año un incremento salarial del 1,7%, calculado sobre los básicos correspondientes a octubre.

Esto se suma a los aumentos de 1,9% y 1,8% otorgados en septiembre y octubre, respectivamente. Todos los porcentajes son acumulativos, por lo que cada tramo se aplica sobre los valores resultantes del incremento anterior.

Los aumentos acordados también podrán absorber o compensar las subas que los empleadores hayan otorgado de manera voluntaria a cuenta de futuros aumentos, aunque no deberá traducirse en una reducción de los ingresos totales del empleado. El último acuerdo, además, establece una cláusula de revisión para negociar los incrementos que se otorgarán a partir de diciembre.

Todos los trabajadores de la UOCRA recibirán un aumento de 1,7% en noviembre.

Cuánto cobrará un albañil en noviembre 2026

El convenio contempla distintas escalas para oficiales, ayudantes, serenos y otras categorías del personal de obra, además de diferencias según las regiones establecidas en el acuerdo. Con el aumento de 1,7% correspondiente a noviembre, así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $7.828 por hora

Oficial: $6.697 por hora

Medio oficial: $6.188 por hora

Ayudante: $5.696 por hora

Sereno: $1.034.783 mensuales

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $8.689 por hora

Oficial: $7.437 por hora

Medio oficial: $6.860 por hora

Ayudante: $6.351 por hora

Sereno: $1.152.793 mensuales

Zona C: Santa Cruz

Oficial especializado: $12.018 por hora

Oficial: $11.267 por hora

Medio oficial: $10.873 por hora

Ayudante: $10.557 por hora

Sereno: $1.729.932 mensuales

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial especializado: $15.657 por hora

Oficial: $13.393 por hora

Medio oficial: $12.377 por hora

Ayudante: $11.392 por hora

Sereno: $2.069.565 mensuales

El acuerdo estableció una cláusula de revisión para definir los aumentos que se otorgarán a partir de diciembre.

Estos valores corresponden a los salarios básicos establecidos por el convenio colectivo. El ingreso final puede variar según la cantidad de horas trabajadas, los adicionales convencionales, las horas extras, la presencialidad, traslados, viáticos y otros conceptos particulares incluidos en la liquidación de cada empleado del sector. Para calcular un ingreso mensual de referencia en el caso de los trabajadores jornalizados, se toma habitualmente una base de 176 horas de trabajo al mes.

Qué adicionales pueden cobrar los empleados de la UOCRA

Los trabajadores de la construcción pueden percibir distintos adicionales que se suman al salario establecido por convenio. Uno de los principales beneficios es el presentismo, que representa un 20% del ingreso básico correspondiente a la categoría del empleado. Su cálculo es por quincena.

Los trabajadores también pueden cobrar una compensación por traslado cuando deben desplazarse desde su domicilio hasta el lugar donde se desarrolla la obra. El convenio contempla diferentes porcentajes según la distancia recorrida, para trayectos de hasta 30 kilómetros. Cuando el traslado supera esa distancia, el importe debe acordarse entre el empleado y el empleador.

Otro concepto que puede aparecer en el recibo de sueldo son los viáticos. Su reconocimiento depende de las circunstancias del trabajo y de las condiciones previstas en el convenio colectivo.