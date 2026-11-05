Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas tras el aumento en noviembre 2026: salario según categoría

Las trabajadoras de casas particulares tendrán un nuevo incremento en noviembre 2026. Cómo quedan los ingresos de cada categoría .

Las empleadas domésticas de todo el país tendrán un nuevo aumento en noviembre 2026 como parte del último acuerdo paritario del sector. Este incremento abarcará a las trabajadoras de las cinco categorías e impactará de lleno en la remuneración que reciben por hora, tanto para la modalidad con retiro como sin retiro.

La actualización forma parte del esquema de aumentos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a través de la Resolución 6/2026 para el cierre del año. En el penúltimo mes del año, las más de 1,2 millones de empleadas domésticas tendrán una suba de 1,6%, además de la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa de hasta $20.000 otorgada en agosto. El porcentaje se aplica sobre los mínimos de octubre.

Este incremento se suma a las subas de 1,8% (más el 25% del bono) y 1,7% (más el 50% de la suma fija) otorgadas en septiembre y octubre , respectivamente. Además, aún resta un aumento de 1,6% que se otorgará en diciembre próximo , completando el esquema salarial acordado para todo 2026.

En noviembre, todas las empleadas del sector tendrán un aumento de 1,6% y la incorporación al básico de parte del bono.

Cómo quedan las escalas de todas las categorías de las empleadas domésticas

Con el aumento porcentual correspondiente a noviembre y la incorporación al básico de parte de la suma fija, así quedan los sueldos mínimos de las otras categorías en el penúltimo mes del año por hora de trabajo:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $5.339,08 por hora

Sin retiro: $4.923,44 por hora

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $5.093,82 por hora

Sin retiro: $4.695,59 por hora

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$4.447,11 por hora

El nuevo aumento impactará en las remuneraciones por hora de las más de 1,2 millones de empleadas domésticas de todo el país.

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $4.918,66 por hora

Sin retiro: $4.447,11 por hora

Quinta categoría – tareas generales: trabajos de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas.

Con retiro: $4.447,11 por hora

Sin retiro: $4.170,52 por hora

Los valores de los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos de 24 horas a la semana. Ningún empleador puede pagar por debajo de esas cifras por cada hora trabajada. Quienes trabajen entre 24 y menos de 32 horas semanales cobrarán un proporcional del sueldo mensual que se calcula aplicando una regla de tres simple tomando como base las 48 horas reglamentarias. Quienes superen las 48 horas mensuales, tienen derecho a cobrar el haber mensual.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del sueldo por hora o por mes, las trabajadoras de casas particulares también pueden sumar distintos adicionales a sus ingresos. Por ejemplo, quienes prestan servicios en zonas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, continúan percibiendo el extra del 31% en cada categoría.

En diciembre habrá un último aumento de 1,6%.

Además, las empleadas de todo el país tienen un plus por antigüedad. Este beneficio, que se implementa desde septiembre de 2020, representa un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual. Por otra parte, las personas que requieran un título o certificación profesional para desempeñar sus funciones cuentan con un extra del 25% sobre el salario mínimo.

Las horas realizadas por encima de la jornada habitual también tienen recargos: 50% extra para las horas trabajadas en días comunes y 100% adicional para las horas realizadas los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.