Los beneficiarios de la AUH también pueden acceder a otros adicionales, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del plan de Mil Días. Los montos.

AUH noviembre 2026: ¿cuánto cobra una familia con dos hijos con el aumento y los extras?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió el aumento en noviembre 2026 de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) , una de las principales ayudas económicas que reciben los hogares de bajos recursos. Además, los beneficiarios pueden sumar otros adicionales como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del plan Mil Días , lo que incrementa el monto mensual.

Contabilizando todas las prestaciones, una familia con dos hijos menores de edad puede recibir casi $500.000 mensuales , aunque se deben cumplir determinadas condiciones.

En el penúltimo mes del año, la ayuda económica tendrá un incremento de 1,93% , como parte de la actualización mensual vinculada a la movilidad previsional que toma en cuenta el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). De esta manera, los beneficiarios de la AUH recibirán $159.611 por hijo.

La AUH tendrá un aumento de 1,93% en noviembre 2026.

Sin embargo, la ANSES liquida el 80% y aplica habitualmente una retención del 20% hasta que se acrediten requisitos como la escolaridad o el calendario de vacunación. Así, una familia con dos hijos menores de edad, tendrá en noviembre 2026 un ingreso de $255.377.

De todos modos, existe una excepción para los niños de hasta cuatro años inclusive. La Resolución 56/2026 establece que, cuando el organismo puede verificar automáticamente los requisitos sanitarios mediante la información enviada por el Ministerio de Salud, la familia cobra el 100% de la asignación cada mes, sin esperar a recuperar el porcentaje retenido. En estos casos, por dos hijos, se cobrará el total de $319.222.

Cuánto se puede sumar por el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Este es otro de los pagos que puede incrementar los ingresos mensuales de una familia con AUH. Su objetivo es contribuir a la alimentación y al cuidado de la salud durante el embarazo y los primeros años de vida. Para noviembre 2026, el importe asciende a $60.203 por cada niño que reúna las condiciones de edad.

El pago se gestiona automáticamente mediante el intercambio de información entre los organismos públicos. Por lo tanto, las familias que cumplen las condiciones no necesitan presentar una solicitud específica para cobrarlo. El beneficio está dirigido a titulares de AUH por hijos de hasta tres años y a quienes perciben la Asignación por Embarazo.

El Complemento Leche del plan Mil Días equivale a $60.203 por cada niño menor de 4 años.

En un hogar con dos hijos, la edad de los niños será clave. Si uno de ellos tiene menos de tres años y el otro supera ese límite, el cálculo contempla un solo Complemento Leche. Si los dos reúnen las condiciones, el adicional puede corresponder por ambos, sujeto a la liquidación de ANSES.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma por dos hijos

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo destinado a contribuir con la compra de alimentos para los hogares que cumplen los requisitos del programa. A diferencia de la AUH, sus montos no se actualizan automáticamente todos los meses mediante el índice de movilidad. Para noviembre 2026, los valores informados son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Como ocurre con el Complemento Leche, el beneficio se acredita automáticamente cuando ANSES cuenta con la información necesaria para determinar que la familia reúne las condiciones, sin que sea necesario iniciar una solicitud independiente.

La Tarjeta Alimentar equivale a $113.299 para una familia con dos hijos.

Todos los ingresos de una familia con dos niños en noviembre 2026

Contemplando todos los montos de las distintas prestaciones, estos son los ingresos que puede recibir una familia con dos hijos menores de edad:

AUH por dos hijos ( con retención del 20%): $255.377

por dos hijos ( del 20%): $255.377 AUH por dos hijos (sin retención del 20%): $319.222

por dos hijos del 20%): $319.222 Tarjeta Alimentar para dos hijos: $113.299.

para dos hijos: $113.299. Complemento Leche: $60.203 por cada hijo menor de tres años.

En el mejor de los casos, el ingreso mensual de una familia con dos hijos menores de edad puede llegar a $492.801.

El cronograma de pagos para noviembre 2026

La ANSES confirmó el calendario de pagos para el penúltimo mes del año que, en esta oportunidad se vio afectado por los diversos feriados. Inicialmente, los desembolsos estaban establecidos desde el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, los feriados nacionales y jurisdiccionales por la visita del papa León XIV al país, obligaron a reprogramarlos a partir del miércoles 11.

Con algunas modificaciones, ANSES confirmó el calendario de cobros de la AUH.

El calendario también se verá interrumpido el lunes 23, debido al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado contra el Imperio británico y Francia. Teniendo en cuenta estas fechas, así queda el calendario de pagos de la AUH en noviembre 2026, dependiendo de la terminación del DNI de cada beneficiario: