Capital Humano cuenta con una beca para determinados grupos de jóvenes. Los requisitos 2026 y hasta cuándo está abierta la inscripción.

Se puede cobrar hasta $420.000 con esta ayuda de Anses: cómo anotarse en esta beca para determinados grupos

El Ministerio de Capital Humano , a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , mantiene en octubre 2026 la ayuda económica destinada a jóvenes y desocupados que realicen cursos de formación profesional y capacitación en oficios avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Su objetivo es fomentar el empleo y brindar herramientas para la inserción laboral.

Este subsidio corresponde a las denominadas Becas Progresar Trabajo , también conocidas como Progresar Formación Profesional. Su monto actual es de $35.000 mensuales –lo que equivale a $420.000 anuales - y se efectiviza a través de la ANSES. Sin embargo, el organismo previsional realiza una retención mensual del 20% –unos $7.000- que se acumula y se paga al finalizar el curso, una vez que la institución educativa certifica que completaste la capacitación o cumpliste con los requisitos de asistencia.

A diferencia de las otras líneas del programa destinadas a niveles obligatorios y universitarios y cuyos plazos ya finalizaron , la inscripción a esta alternativa para cursos de formación técnica se mantiene abierta hasta el 27 de noviembre de 2026, según precisó la Secretaría de Educación en la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial. El trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.

Las Becas Progresar Trabajo se paga todos los meses, con una retención.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Trabajo 2026 y los requisitos

Esta ayuda económica está destinada a los siguientes grupos:

Personas de entre 18 y 24 años.

Personas que tengan hasta 35 años y no cuenten con un trabajo formal registrado o sean personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años.

Entre los requisitos solicitados por la ANSES se encuentran:

Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Los ingresos del postulante no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

No tener ningún otro tipo de beca.

No tener título universitario, profesorado o tecnicatura.

Haberte inscripto previamente al curso en la institución elegida.

El trámite puede hacerse de forma 100% online.

Cómo hacer el trámite ante la ANSES 2026

Para solicitar y acceder a la beca, se debe seguir este paso a paso:

Ingresar a argentina.gob.ar/progresar.

Seleccionar el programa de Becas Progresar y tocar la opción Formación Profesional. La página te redireccionará al inicio de sesión de Mi Argentina.

y tocar la opción La página te redireccionará al inicio de sesión de Ingresar CUIL y contraseña de tu cuenta. Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.

El paso siguiente consiste en completar formularios: revisar la información personal, responder la encuesta socioeconómica e indicar el establecimiento educativo y la especialidad elegida.

Para finalizar, es necesario enviar el formulario y descargar el comprobante correspondiente para el seguimiento de la beca.

De cuánto es y cómo se paga la beca Progresar Trabajo

A diferencia de otras prestaciones sociales y subsidios, esta ayuda económica no se actualiza periódicamente por inflación, por lo que los aumentos son definidos de forma discrecional por el Ministerio de Capital Humano. En octubre 2026, su valor se mantiene en $35.000 mensuales. De este monto, la ANSES paga en mano el 80% y retiene el restante 20% hasta certificar la regularidad y finalización del curso.

Le beca se deposita directamente en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el beneficiario y el calendario de pagos se organiza mensualmente según la terminación del DNI del beneficiario, de manera unificada con el resto de las líneas de Progresar.

La inscripción a esta línea estará abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

Para quienes cobren a través de entidades bancarias, el cronograma de pagos en el décimo mes del año es el siguiente:

Documentos terminados en 0 y 1 : a partir del martes 13.

: a partir del martes 13. Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 14.

a partir del miércoles 14. Documentos terminados en 4 y 5 : a partir del jueves 15.

: a partir del jueves 15. Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 16.

a partir del viernes 16. Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 19.

Quienes hayan optado por percibir el beneficio a través billeteras virtuales, como Mercado Pago u otras entidades autorizadas, deben consultar sus cronogramas específicos dentro de la aplicación móvil.